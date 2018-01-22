15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü hakkında soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü hakkında, Afrin’deki terörist gruplara yönelik düzenlenen harekat ile ilgili paylaşımları nedeniyle soruşturma başlattı.

22 Ocak 2018, Pazartesi 13:04
HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü hakkında soruşturma
HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü, Suriye’deki Afrin bölgesindeki terörist gruplara yönelik cumartesi günü Türk Silahlı Kuvvetleri’nin başlattığı ’Zeytin Dalı Harekatı’nı sosyal medya hesabından İngilizce yazı ile eleştirdi. Savcılık, Öncü’nün bu paylaşımda kullandığı ifade ve fotoğraf nedeniyle ’Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini’ aşağılamak suçundan soruşturma başlattığını açıkladı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, milletvekili Alican Önlü’nün, sosyal medya hesabından İngilizce ifadelere yer verdiğini bildirdi. Milletvekilinin metinle birlikte yaralı bir çocuk fotoğrafı paylaştığı kaydedilen açıklamada hakkında soruşturma açıldığı bildirildi.
 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sivil uçuşların Afrin Operasyonu'ndan etkilenmemesi için önlem alındı

Sivil uçuşların Afrin Operasyonu'ndan etkilenmemesi için önlem alındı
Dmitriy Peskov: Ecevit muhteşem bir politikacıydı

Dmitriy Peskov: Ecevit muhteşem bir politikacıydı
Son Dakika...Ümit Kocasakal'ın ardından Muharrem İnce de CHP Genel Başkanlığına aday oldu

Son Dakika...Ümit Kocasakal'ın ardından Muharrem İnce de CHP Genel Başkanlığına aday oldu
AK Parti'de İstanbul için sürpriz isim

AK Parti'de İstanbul için sürpriz isim
Kilis ve Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 2 günde 19 roket atıldı!

Kilis ve Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 2 günde 19 roket atıldı!
Terör örgütü YPG'nin sözde komutanı: Rusya Kürtlere ihanet etti

Terör örgütü YPG'nin sözde komutanı: Rusya Kürtlere ihanet etti
Afrin'den sonra İdlib'de son dakika gelişmesi...

Afrin'den sonra İdlib'de son dakika gelişmesi...
Sivas'ta kar geçit vermiyor! 59 köy yolu ulaşıma kapandı

Sivas'ta kar geçit vermiyor! 59 köy yolu ulaşıma kapandı
Alev alan mutfak tüpünü 4'üncü kattan aşağı attı

Alev alan mutfak tüpünü 4'üncü kattan aşağı attı
Son dakika: İstanbul'da savcılık 57 kişi hakkında terör propagandası soruşturması

Son dakika: İstanbul'da savcılık 57 kişi hakkında terör propagandası soruşturması
Ankara Valiliği Barış Atay'ın 'Sadece Diktatör' oyununu yasakladı

Ankara Valiliği Barış Atay'ın 'Sadece Diktatör' oyununu yasakladı