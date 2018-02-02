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HDP Varto İlçe Başkanı Muzaffer Karakoyun tutuklandı

Muş’ta HDP Varto İlçe Başkanı Muzaffer Karakoyun, terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında tutuklandı.

HDP Varto İlçe Başkanı Muzaffer Karakoyun tutuklandı
Muş Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü PKK/KCK soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, HDP Varto İlçe Başkanı Muzaffer Karakoyun’u gözaltına aldı. HDP ilçe parti pinası ile Karakoyun’un evinde ve işyerinde arama yapıldı. Aramalarda, ruhsatlı 1 tabanca ve tabancaya ait 480 mermi, ruhsatlı 1av tüfeği ve tüfeğe ait 101 fişek, çok sayıda örgütsel doküman, dergi, kitap ve gazete ele geçirildi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürülen Muzaffer Karakoyun, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA


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