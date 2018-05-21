HDP, MYK milletvekili aday listesine son şeklini vermek için toplandı. HDP Eş Başkanı Pervin Buldan İstanbul’dan, HDP Eş Başkanı Sezai Temelli ise Van’dan milletvekili adayı gösterilecek. Pervin Buldan ve Sezai Temelli HDP’nin 3’üncü Olağan Kongresi’nde yeni eş genel başkanlar olmuşlardı.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER LİSTEDE YOK

HDP’den edinilen bilgiye göre 5 ay süren 25. Yasama Dönemi hariç 2 dönem milletvekilliği yapanlar listede yer almayacak. HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in de bu çerçevede listede olmayacağı öğrenildi. Söz konusu kuralın yaklaşık 4 dönemdir milletvekili olan Pervin Buldan’ın eş başkan olması nedeniyle Buldan için esnetildiği öğrenildi. HDP’nin milletvekili aday listesinin saat 16.00 civarında YSK’ye verilmesi bekleniyor.

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