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HDP'li İdris Baluken'in milletvekilliği adaylığı düşecek mi?

HDP’nin tutuklu vekillerinden 24 Haziran için aday gösterdiği tek isim olan Batman 1’inci sıra milletvekili adayı İdris Baluken’in 9 yıl 2 aylık cezası kesinleşti

24 Mayıs 2018, Perşembe 09:46 Son Güncelleme: 24 Mayıs 2018, Perşembe 09:46
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Milletvekili adaylığı düşecek olan İdris Baluken’in yerine HDP başka bir aday bildirebilecek.

HAPİS CEZASI ONANDI

Tutuklu yargılanan İdris Baluken’e, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nce toplam 16 yıl 8 ay hapis cezası verilmişti. Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi, ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ ve ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan verilen 9 yıl 2 ay cezayı onadı. (Hürriyet)


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