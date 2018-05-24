Milletvekili adaylığı düşecek olan İdris Baluken’in yerine HDP başka bir aday bildirebilecek.

HAPİS CEZASI ONANDI

Tutuklu yargılanan İdris Baluken’e, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nce toplam 16 yıl 8 ay hapis cezası verilmişti. Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi, ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ ve ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan verilen 9 yıl 2 ay cezayı onadı. (Hürriyet)



