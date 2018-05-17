HDP'li Selahattin Demirtaş Twitter'dan mal varlığını açıkladı
HDP'nin eski Eş Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, Twitter'dan mal varlığını açıkladı.
Edirne'de F Tipi Cezaevinde tutuklu bulunan HDP'nin eski Eş Genel Başkanı ve Selahattin Demirtaş mal varlığını açıkladı. Uluslar arası Şeffaflık Derneği'nin çağrısına yanıt olarak mal varlığını açıklayan Demirtaş'ın hesabından şu tweet atıldı:
"Uluslararası Şeffaflık Derneği'nin adaylara yaptığı mal varlıklarını açıklama çağrısı bana da ulaştı. Mal varlığımı açıklıyorum:
300 bin TL değerinde bir konut.
55 bin TL değerinde, 2013 model bir otomobil.
Yüzlerce kitap, binlerce mektup.
Ve bir diploma "
Selahattin Demirtaş tweet'inin sonuna da gülme işareti :) koydu.
Demirtaş mal varlığını açıkladığı tweet'inde imzaladığı Uluslararası Şeffaflık Derneği'nin Şeffaflık Taahhütnamesi ile mezun olduğu Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden aldığı diplomayı da paylaştı.