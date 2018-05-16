Hedefleri Türkiye turnesi yapmak

Ankara'nın Çubuk ilçesinde müzik öğretmeni Seda İskender Özdeş'in müzik kültürü ile milli ve manevi değerlere sahip öğrenciler yetiştirmek için kurduğu "kemanlı mehter orkestrası", müziğini tüm Türkiye'ye tanıtmak istiyor.

Çubuk Bekir Yılmaz Ortaokulunda müzik öğretmenliği yapan Seda İskenderözdeş, öğrencilerden kurduğu keman orkestrasını "kemanlı mehter takımı"na dönüştürdü. Geleneksel mehter takımı kostümleriyle ellerindeki kemanlarla mehter marşlarını çalan öğrencilerin performansı, izleyenlerin beğenisini kazanıyor.

MİLLİ VE MANEVİ DEĞERLERE SAHİP SANATÇILAR YETİŞTİRMEK İSTİYORUM

Müzik öğretmeni İskenderözdeş, müzikle, babasının kendisine doğum gününde aldığı orgla tanıştığını ve müzik öğretmeni olduğunu belirterek, öğrencileriyle vakit geçirmenin kendisini çok mutlu ettiğini, bugüne kadar 400'ün üzerinde öğrenciye enstrüman çalmayı öğrettiğini, çok sayıda öğrencinin güzel sanatlara yönelmesini sağladığını, milli ve manevi değerlere sahip sanatçılar yetiştirmek istediğini söyledi.

Çubuk ilçesine geldikten sonra çoğunluğu öğreNcilerden 55 kişilik keman orkestrası kurduğunu dile getiren İskenderözdeş, daha sonra mehter geleneğinden etkilenerek, bu orkestrayı mehterle harmanladığını ve ortaya ilginç bir orkestranın çıktığını ifade etti.

KEMANLA MEHTERİ BİRLEŞTİRDİ

İskenderözdeş, şöyle devam etti:

"Keman orkestrasını kurduktan sonra 'biz neden keman ve mehteri birleştirmeyelim’ diye düşündüm. Bunun üzerine Bekir Yılmaz Kemanlı Mehter Orkestrası’nı kurdum. Orkestramız ile kısa sürede 3 konser verdik ve ilçe halkı tarafından çok beğenildi. Hedefimiz güzel sanatlara eğilimli öğrenciler yetiştirmek. Kemanla mehteri de birleştirmemizin sebebi, milli tarihimizi, manevi duygularımızı, çocuklarımızın vatan millet sevgisini güçlendirmek. Çocukluğumda gerçekleştiremediğim hayalimi çocuklarımın ve öğrencilerimin gerçekleştirmesi için çaba harcıyorum. Hayalim, öğrencilerimizle birlikte Türkiye'nin seyredebileceği programlarda konser vermek."