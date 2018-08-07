İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, banka hesaplarının ele geçirilerek boşaltıldığı şikayetiyle savcılıklara suç duyurusunda bulunan vatandaşların şikayeti üzerine başlattığı çalışmalarda hesapları boşaltılan vatandaşların "olta" (Phishing) yöntemiyle hesaplarının ele geçirilip boşaltıldığını tespit etti.

TEBRİKLER "HEDİYE KAZANDINIZ"

İnternet üzerinde banka sitelerinin benzerlerini üretip daha sonra hedeflenen kişilere "tebrikler hediye kazandınız" diyerek toplu mesaj yada mail gönderip, ardından mesaj ve maillere cevap veren vatandaşları bu mesajlarla sahte banka sitelerine yönlendiren ve kullanıcı bilgisi ve şifrelerini alan şebekenin hesaplara girerek paraları kendi adamlarının hesaplarına havale ettiği belirlendi.

9 İLDE HELİKOPTER VE ÖZEL HAREKATLI BASKIN

Çalışma yöntemi belirlenen şebekenin üyelerini belirlemek için 6 ay süreyle çalışma yapan İEM Siber ekipleri, araştırmaların ardından adreslerini belirlediği şebeke üyelerine İstanbul, Adana, Antalya, Kırklareli, Muğla, Kocaeli, Adıyaman, Kastamonu, Tokat ve Mersin'de özel hareket ve helikopter destekli operasyonlar düzenlendi. Eş zamanlı düzenlenen baskınlarda, şebeke elebaşı Cihan Ş.'nin de aralarında bulunduğu 44 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 6 bilgisayar, 31 cep telefonu ve çok sayıda dijital malzeme ele geçirilip el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülerek sorguya alındı.

60 ŞİKAYETÇİ MAĞDUR

Sorgulanan şüpheliler hakkında 60 kişinin şikayetçi olduğu öğrenilirken, şebeke yönelik devam ettirilen çalışmalarda şebekenin mağdur sayısının şikayetçilerden çok daha fazla olup şikayetçi olmayan veya olamayanlarla yüzlerce kişiyi dolandırdığı tespit edildi.

11'İ TUTUKLANDI 32'SİNE ADLİ KONTROL

Yapılan ilk tespitlerde 1 milyon liralık vurgun yaptığı belirlenen şebekenin işlemleri tamamlanarak adliyeye sevke edilen 43 üyesinden aralarında şebeke elebaşınında bulunduğu 11 üyesi tutuklanırken, 32 şebek üyesi hakkında ise adli kontrol hükmü uygulandı.

"YEŞİL OLUP GÜVENLİ YAZMALI"

Son dönemlerde furya haline dönen bu tür dolandırıcılık olaylarına karşılık polis ve konun uzmanları vatandaşları uyararak, banka müşterilerinin sosyal medya mesajlarına itibar etmemelerini, banka internet sitesine giren müşterilerin, internet adrese çubuğundaki URL'ye çok dikkat etmeleri gerektiğini dile getirerek, adres çubuğundaki "https" kısmının yeşil olması ve önünde "güvenli" yazması gerektiğini ifade ediyorlar.

"WİFİ İLE HESAPLARA GİRMEYİN"

Cep telefonu kullanıcılarının ise banka hesaplarına aplikasyonlardan girilmesinin daha güvenli olduğunu dile getiren uzmanlar, ortak WİFİ üzerinden kesinlikle banka hesabına girilmemesi gerektiğini de ifade ediyor.