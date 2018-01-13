Helal olsun sana Meral Öğretmen! Öğrencileri için seferber oldu

DEVAMININ GELMESİNİ İSTİYOR

Senim Tanay

Meral Acet, yaklaşık 2 ay önce ilçeye bağlı Güzelsu Ortaokulu'na fen bilgisi öğretmeni olarak atandı. Yaklaşık 450 öğrencinin eğitim gördüğü okulda Meral Acet, öğrencilere yardım etmek istedi ve çözümü sosyal medyada buldu.Kışlık kıyafetlere ve kırtasiye malzemelerine ihtiyaç duyan öğrenciler için internet üzerinden yardım kampanyası başlatan Meral Acet kısa sürede 30 öğrenciye mont, 55 öğrenciye ayakkabı, 40 öğrenciye elbise ve 100 öğrenciye kırtasiye yardımında bulundu.Meral Acet başlattığı yardım kampanyasına ilk desteğin okulda görev yapan 20 öğretmenden geldiğini söyledi.Köyde ailelerinin maddi durumu iyi olmayan çok fazla sayıda çocuğun bulunduğunu dile getiren Meral Acet, "Bu kampanyanın devamını gelmesini istiyorum. Sosyal medya üzerinden kurduğum grup üzerinden yardımları kabul ediyorum" dedi.