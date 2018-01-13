Yükseköğrenim Ortaöğrenim Sınavlar 2017 Özel Okul Rehberi

SON DAKİKA

Helal olsun sana Meral Öğretmen! Öğrencileri için seferber oldu

Adıyaman Gerger'deki Güzelsu Köyü'nde görev yapan Fen Bilgisi Öğretmeni Meral Acet, ihtiyaç sahibi öğrenciler için internet üzerinden kampanya başlattı

13 Ocak 2018, Cumartesi 15:50
Helal olsun sana Meral Öğretmen! Öğrencileri için seferber oldu
Meral Acet, yaklaşık 2 ay önce ilçeye bağlı Güzelsu Ortaokulu'na fen bilgisi öğretmeni olarak atandı. Yaklaşık 450 öğrencinin eğitim gördüğü okulda Meral Acet, öğrencilere yardım etmek istedi ve çözümü sosyal medyada buldu.

Kışlık kıyafetlere ve kırtasiye malzemelerine ihtiyaç duyan öğrenciler için internet üzerinden yardım kampanyası başlatan Meral Acet kısa sürede 30 öğrenciye mont, 55 öğrenciye ayakkabı, 40 öğrenciye elbise ve 100 öğrenciye kırtasiye yardımında bulundu.

DEVAMININ GELMESİNİ İSTİYOR

Meral Acet başlattığı yardım kampanyasına ilk desteğin okulda görev yapan 20 öğretmenden geldiğini söyledi.

Köyde ailelerinin maddi durumu iyi olmayan çok fazla sayıda çocuğun bulunduğunu dile getiren Meral Acet, "Bu kampanyanın devamını gelmesini istiyorum. Sosyal medya üzerinden kurduğum grup üzerinden yardımları kabul ediyorum" dedi.



 
Ya imam hatip ya meslek: Velilerin önünde iki seçenek var (Mahalli Yerleştirme Sistemi nedir?)

Ya imam hatip ya meslek: Velilerin önünde iki seçenek var (Mahalli Yerleştirme Sistemi nedir?)
Beykoz Üniversitesi'nin yatay geçiş başvuruları başladı

Beykoz Üniversitesi'nin yatay geçiş başvuruları başladı
İngiltere eğitimden her yıl 115 milyar lira kazanıyor

İngiltere eğitimden her yıl 115 milyar lira kazanıyor
Başörtü iğnesi taktığı için ALES'i iptal edilen aday haklı bulundu

Başörtü iğnesi taktığı için ALES'i iptal edilen aday haklı bulundu
TUS ve STS başvuruları ne zaman? ÖSYM açıkladı

TUS ve STS başvuruları ne zaman? ÖSYM açıkladı
İlkokul kitabında 'cinsel istismar' skandalı! 'Amcamın güzel bir kızı vardı...'

İlkokul kitabında 'cinsel istismar' skandalı! 'Amcamın güzel bir kızı vardı...'
4 bin lise öğrencisinden Yaşar Üniversitesi'ne ziyaret

4 bin lise öğrencisinden Yaşar Üniversitesi'ne ziyaret
Cağaloğlu Anadolu Lisesi'nin sucuk partisinde müdürü çıldırtan görüntüler

Cağaloğlu Anadolu Lisesi'nin sucuk partisinde müdürü çıldırtan görüntüler
Osmaniye'de engellilere ücretsiz EKPSS kursu

Osmaniye'de engellilere ücretsiz EKPSS kursu
İş Sağlığı Güvenliği (İSG) sınav sonuçları açıklandı (İSG sınav sonucu sorgulama sayfası)

İş Sağlığı Güvenliği (İSG) sınav sonuçları açıklandı (İSG sınav sonucu sorgulama sayfası)
Yön Koleji suça sürüklenen çocuklara kucak açtı

Yön Koleji suça sürüklenen çocuklara kucak açtı