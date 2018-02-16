Helin Palandöken'in davasındaki skandalla ilgili soruşturma

Adalet Bakanlığınca 17 yaşındaki lise öğrencisi Helin Palandöken’in öldürülmesine ilişkin davaya isim benzerliği nedeniyle yanlış sanığın getirilmesi olayına ilişkin soruşturma başlatıldı

16 Şubat 2018, Cuma 21:55
Helin Palandöken'in davasındaki skandalla ilgili soruşturma
İstanbul Pendik’te lise öğrencisi Helin Palandöken’i okul çıkışı pompalı tüfekle öldüren sanık Mustafa Yetgin’in yargılandığı ilk duruşma bugün yapılacaktı ancak dava yanlış sanığın getirilmesi nedeniyle 14 Mart tarihine ertelendi.


"BEN BU DAVANIN SANIĞI DEĞİLİM"


Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ilk celsesi görülen duruşma başladığı sırada, ağırlaştırılmış ömür boyu ve 24.5 yıla kadar hapis cezası istenen Yetgin’in avukatı Zehra Süer, “Hazır edilen sanık müvekkilim değil” dedi. Bunun üzerine kimlik bilgileri sorulan sanık, “Adım Mustafa Yetkin. Gasp suçundan cezaevindeyim. Ben bu davanın sanığı değilim, benim böyle bir dosyam yok” dedi. 


 

ADALET BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA


Adalet Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında "Duruşmaya yanlış kişiyi getirdiler" şeklinde haberlerle ilgili kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla açıklama yapma gereği duyulduğu belirtildi.


İHMALİ BULUNAN PERSONELLER HAKKINDA SORUŞTURMA


Açıklamada, "Maltepe 1 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda barındırılan tutuklu Mustafa Yetgin’in İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılacak olan duruşmasına sehven isim benzerliğinden dolayı aynı ceza infaz kurumunda barındırılan Mustafa Yetkin gönderilmiştir. Olayda ihmali bulunan görevli personeller hakkında gerekli adli ve idari soruşturma başlatılmıştır" denildi.



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