Helin Palandöken'in katili ilk kez hakim karşısına çıktı



HELİN PALANDÖKEN'İN KATİLİ HAKİM KARŞISINA ÇIKTI



KATİL ADININ MUSTAFA YETKİN OLMADIĞINI SÖYLEDİ

Can Hakman

’te lise öğrencisi Helin Palandöken’i okul çıkışı pompalı tüfekle öldüren sanık Mustafa Yetgin’in yargılanacağı duruşma öncesinde’dakiönünde C Blok -1'inci katta basın açıklaması yapıldı. Açıklamaya CHP Genel Başkan Yardımcısı, CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Helin Palandöken’in babası ile kadın meclis üyeleri ve Helin Palandöken’in yakınları, sınıf arkadaşları da katıldı.Baba Nihat Palandöken, “Bizim acımız son olsun” diyerek, “Kızım hayatının baharında bir katil tarafından acımasızca katledildi. 127 gündür acımız hiç dinmedi. Helin bir daha gelmeyecek bunu biliyoruz. Bizim acımız son olsun istiyoruz. Her yerde peynir ekmek gibi silahlar satılıyor. Bireysel silah terörü son bulsun. Mahkemede çıkacak kararın tüm ülke insanlığına örnek olmasını istiyoruz” dedi.CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze İlgezdi, “Bugün bireysel silahlanma ve erkek şiddetine kurban verdiğimiz Helin kardeşimiz için Helin canımız için buradayız. Helin o şiddete maruz kalan ve hayatını kaybeden tek mağdur değil. Daha katili ceza almadan en az o günden bugüne 100 kadınımızı daha kurban verdik biz bunu biliyoruz ve kadınları ezen, ötekileştirien, yok sayan, eve tıkan zihniyetin, erkek şiddetine ve bireysel silahlanmayı nasıl ödüllendirdiğini hep birlikte görüyoruz ve şahit oluyoruz” şeklinde konuştu.Helin Palandöken’in yakın arkadaşı, mahkemeden adalet beklediğini belirterek, “Bugün Helin’e destek olmak için geldik. Ölen sadece Helin olmadı. Ailesi, arkadaşları, yakınları da öldü. Keşke olay günü orada olsaydım” diye konuştu. Ardından kalabalık grup duruşmaya katılmak için adliyeye girdi.Helin Palandöken’in ‘Gizli platonik sapığım var’ diyerek tarif ettiği Mustafa Yetkin bugün İstanbul Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ilk kez hakim karşısına çıkacaktı. Sanık kimlik tespiti sırasında kendisinin Mustafa Yetkin olmadığını, adının Mustafa Yetgin olduğunu söyledi. Mahkeme durumu cezaevine sormak için duruşmaya ara verdi.Helin Palandöken'in katil zanlısının yargılandığı dava yanlış sanığın getirilmesi nedeniyle 14 Mart tarihine ertelendi.İHA