Helin Palandöken nasıl öldürüldü? Yanındaki arkadaşları anlattı

İstanbul Pendik’te okul önünde yaşanan dehşete tanık olan öğrenciler o anları anlattı. Bir öğrencinin, saldırganın Helin Palandöken’e ateş açma anını anlatırken söyledikleri kan dondurdu

16 Şubat 2018, Cuma 21:53
Helin Palandöken nasıl öldürüldü? Yanındaki arkadaşları anlattı
İstanbul Pendik’te okul çıkışında Helin Palandöken isimli genç kızı öldürerek, iki kişiyi yaralayan saldırganın, saldırıyı nasıl gerçekleştirdiği ile ilgili detaylar ortaya çıktı.

Helin Palandöken ile aynı okulda okuyan öğrenciler, genç kızın cenazesine katılmak için geldikleri Aydınlı Cemevi’nde saldırının detaylarını anlattı.


"HELİN GÖZLERİNİ KAPATMIŞ 'YAPMA' DİYORDU"


Bir öğrenci, "Merdivenden iniyorduk. Patlama sesi duyduk. Torpil sandık. Sonra baktım. Helin gözlerini kapatmış, ’yapma’ diyordu. Şahıs Helin’in karnına ateş açtı. Cemil de yaralandı. Daha sonra havaya ateş açtı" dedi.
 

"YERE DÜŞTÜĞÜNÜ GÖRDÜM"


Başka bir öğrenci de, "Silah sesi duydum. İlk Cemil’e sıktı. Ondan sonra Helin’e ateş açtı. Yere düştüğünü gördüm" dedi.


Öte yandan saldırıda hayatını kaybeden Helin Palandöken için Aydınlı Cemevi’nde tören düzenlenecek. Genç kızın çok sayıda arkadaşı cenaze törenine katılmak için cemevi önüne geldi. Arkadaşlarının gözyaşı döktüğü görüldü.



17 yaşındaki Helin Palandöken'in cenazesi Tuzla'daki Aydınlı Cemevi'ne getirildi. Helin'in cenazesi, törenin ardından 5 yıl önce trafik kazasında hayatını kaybeden annesi Saadet Palandöken'in mezarının yanına defnedildi.

 



'TASARLAYARAK CİNAYET' SUÇUNDAN TUTUKLANDI!


Emniyetten çelik yelekle çıkarılan ve susma hakkını kullanan Mustafa Yetgin'in savcılıkta da ifade vermediği öğrenildi. Savcılık, dosya kapsamı ve mevcut delil durumunu dikkate alarak Mustafa Yetgin'i Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti. Mustafa Yetgin, ardından ’tasarlayarak insan öldürmek’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.


CENAZEDE ARBEDE


Bu arada cenaze, cemevinden çıkarılırken kalabalık ile bir sürücü arasında tartışma çıktı. Arbede yaşandığı sırada kalabalık içindeki bir kişi havaya ateş açtı. Bunun üzerine cenaze törenine katılanlarla bu kişi arasında yeniden arbede yaşandı.

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