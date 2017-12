Hem istihdama hem de ekonomik kalkınmaya değer yaratılıyor

Haber Merkezi

Türkiye’deki gençlerin yeteneklerini geliştirmek, deneyimleri aktarmak ve öğrencileri gelecekteki hayallerine ulaşmaları konusunda teşvik etmeyi amaçlayan Seeds for the Future projesi, Türkiye’deki istihdam ve ekonomik kalkınmada önemli bir rol oynuyor.Global sosyal sorumluluk projelerinden biri olan “Seeds for the Future” , yeni nesli çeşitli bilişim eğitimleri ile bilinçlendirmeyi hedeflerken, Çin kültürünün de tanınmasına katkı sağlıyor.7 farklı üniversiteden 10 ögrencinin katıldıgı projede Boğaziçi Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Altınbaş Üniversitesi ve Koç Üniversitesi olmak üzere Türkiye’nin önde gelen birçok üniversitesinden seçilen öğrenciler en son teknoloji eğilimleri ve inovatif yaklaşımları hakkında bilgi sahibi oluyor.Bilişim alanında teknoloji eğitimleri ile sektörün ihtiyacı olan niteliklerin örtüşmesi arasında boşluğu doldurmak üzere geliştirilen ve global bir sosyal sorumluluk projesi olarak öne çıkan proje, öğrencilerin geleceğin dijital dünyasında daha rekabetçi olabilmelerini ve aldıkları eğitimleri profesyonel iş hayatında da daha verimli bir şekilde kullanabilmelerini amaçlıyor.Türkiye’deki gençlerin yeteneklerini geliştirmek, deneyimleri aktarmak ve öğrencileri gelecekteki hayallerine ulaşmaları konusunda teşvik etmeyi amaçlayan proje, Türkiye’deki istihdam ve ekonomik kalkınmada önemli bir rol oynuyor.Sosyal sorumluluk vizyonu kapsamında tüm projelerinde uzun vadeli ekonomik, sosyal ve çevresel kalkınmayı destekleyen Huawei, Türk bilgi ve iletişim sektörünün gelişimine büyük katkılar sağlıyor. Kültürel bilgi edinmeye istekli yeni neslin giderek arttığı günümüzde, Huawei tarafından hayata geçirilen Geleceğin Tohumları projesi, teknolojik eğilimler hakkında geniş bir vizyona sahip olunmasını sağlarken, Türkiye’nin toplumsal ve sosyal gelişimine de destek oluyor.Genç nüfusa farklı bir kültürel bakış açısı kazandırmayı amaçlayan Huawei; iş kültürünün sürekliliği, teknolojiye olumlu bakış açısı kazandırma, küresel operasyonların işleyişi hakkında bilgilendirme ve kariyer hedeflerine katkı sağlamak açısından nitelikli insan kaynağının temellerini atıyor.