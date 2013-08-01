Hem sağlığı hem psikolojiyi koruyor

Özellikle ilk altı ayda bebeğin fiziksel gelişimi için gereken tüm besinleri içeren anne sütünün psiko-sosyal gereksinimleri de karşıladığı biliniyor. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Sinan Tıraş, yaşamın ilk iki yılının büyüme ve gelişmenin en hızlı olduğu dönem olduğunu belirterek, “Bu dönemde doğru beslenmenin etkileri sonraki yıllarda da ortaya çıkıyor. Bu nedenle Dünya Sağlık Örgütü, bebeklere ilk altı ay sadece anne sütü verilmesini ve emzirmenin çocuk iki yaşına gelinceye kadar sürdürülmesini öneriyor” dedi.

Emzirme sayesinde anne ve bebek arasında kurulan duygusal bağın önemine de işaret eden Dr. Tıraş, “Anne sütüyle beslenen bebeklerde bulaşıcı hastalıklar, alerji, aşırı kilo, diyabet, kanser, MS, damar tıkanıklığı, alkol bağımlılığı, diş çürükleri gibi rahatsızlıklara daha az rastlanıyor” diye konuştu.

Anne sütünün bebek üzerindeki olumlu etkilerinin yanı sıra emzirmenin kadınları bazı hastalıklardan koruduğu da bilimsel bir gerçek.