Hemşireler doktoru dövdü

Pakistan'ın güneyindeki Sind eyaletinde bir hastanede hemşireler, kendilerine cinsel tacizde bulunduğunu ileri sürdükleri doktoru dövdü

Hemşireler doktoru dövdü
Geo News'daki habere göre, Mirpur Has ilçesindeki hastanede görevli doktor, cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle hemşireler tarafından kendilerine dövüldü.

Doktor, hemşirelerin elinden hastane yetkilileri tarafından  kurtarıldı. Hemşireler, doktorun kendilerine bir haftadır cinsel tacizde bulunduğunu ileri sürdü.
 
Adı açıklanmayan doktor ise iddiaları reddederek "Ben sadece ameliyat  odasında makyaj yapmamaları için hemşireleri uyardım. Ardından da bana saldırdılar." diye kendini savundu.


 
Hastane yönetimi, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Aynı doktorun, 2014'te de bir kadına cinsel tacizden suçlu bulunduğu  ancak hastane yönetimi tarafından görevden alınmasına karar verilmesine rağmen tanıdıklarını devreye sokarak işine devam ettiği ortaya çıktı.
 


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