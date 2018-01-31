Henri Saivet İstanbul'a geldi

'SELAMÜN ALEYKÜM YİĞİDO'

Erdinç Şahin

'nin tarifeli seferiyle saat 01.00 sıralarında'na gelen futbolcuyu menajerlik şirketinden bir yetkili karşıladı. Valizlerini alan Saivet kalacağı otele gitmek üzere havalimanından ayrıldı. 27 yaşındaki Senegalli futbolcun yarın yapılacak sağlık kontrolünün ardından öğle saatlerinde Sivas'a gideceği öğrenildi.'ye ilk defa geliyorum.çok fantastik bir futbolcu, onunla aynı saha da oynayabileceğim için çok mutluyum. Taraftara mesajım bizi desteklesinler. Elimden gelen her şeyi sahada yapacağım" dedi.Bu arada Senegalli futbolcu taraftarlara Türkçe olarakdedi.Devre arasında Kardemir Karabükspor'danve dünyaca ünlü'yu renklerine bağlayan Sivasspor, ara transferin bitmesine 1 gün kala, Henri Saivet'i renklerine katmış oldu.