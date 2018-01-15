Henrikh Mkhitaryan ve Marouane Fellaini'de sıcak gelişme!

Ara transfer döneminde adları sıklıkla Beşiktaş
'la anılan Henrikh Mkhitaryan
ve Marouane Fellaini
ile ilgili Manchester United
menajeri Jose Mourinho
'dan flaş bir açıklama geldi.
Kırmızı Şeytanlar
'ın Portekizli patronu, yaptığı son açıklamada iki oyuncunun da satılabileceğini söyledi.
"Her oyuncunun bir değeri vardır.
" diyen Mourinho, "Hiçbir oyuncu satılamaz değildir. Transfer sezonu açık olduğuna göre herhangi bir kulüp de bizim oyuncularımızla ilgilenebilir.
" sözlerini kullandı.
İki oyuncudan Fellaini'nin ara transfer döneminde başka kulüplerle ön protokol imzalama hakkı bulunurken Mkhitaryan'ın sözleşmesi ise 2020 yazında bitiyor.
Erdinç Şahin