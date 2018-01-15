Henrikh Mkhitaryan ve Marouane Fellaini'de sıcak gelişme!

Ara transfer döneminde adları sıklıkla Beşiktaş'la anılan Henrikh Mkhitaryan ve Marouane Fellaini'de flaş bir gelişme yaşandı. Manchester United'ın patronu Jose Mourinho yaptığı son açıklamada iki oyuncunun da satılabileceğini belirtti.