Henry Onyekuru vize alamadı!
Valencia’nın kiralık kontratını iptal ettirip Everton’dan bonservisini almak istediği Onyekuru’da flaş gelişme...
Cim Bom’dan Henry Onyekuru’ya vize yok... İspanyol kulübü Valencia, Everton’la görüşerek genç yıldızın Galatasaray’la olan kiralık kontratını iptal ettirip bonservisini almak istediğini iletti.
Şu an için Sarı- Kırmızılılar’a gelen bir bildiri olmadığı öğrenildi.
"OLABİLİR"
Ancak Onyekuru’nun, “İlginç bir transfer olabilir” yönündeki sözleri kafa karıştırdı.
Galatasaray Yönetimi, kontrattaki haklarından yola çıkarak, böyle bir iptal durumu gerçekleşmesi halinde,
Valencia’dan 5 milyon Euro tazminat, Everton’dan da 850 bin Euro olan kiralama bedelinin tamamını talep etmeyi planlıyor.