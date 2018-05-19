Meşhur 'sus' işaretini yapan o hemşirenin son hali

Hastane, sağlık ocağı ya da ağız diş sağlığı merkezi hangisine giderseniz gidin içeri girdikten sonra sizi parmağıyla “sus” işareti yapan bir hemşire karşılar. Yaklaşık 2 yıldır İzmir’in Karşıyaka ilçesinde yaşayan Dilek Tunca, sus pozunun hikayesini anlattı.

'BU KADAR SEVİLECEĞİNİ TAHMİN ETMEMİŞTİM'

Fotoğrafın çekildiği 1976 yılında yurt dışından seyahatten döndüğünü dile getiren Dilek Tunca, annesinin ajanstan arandığını belirtmesi üzerine bu proje için görüşmeye gittiğini söyledi. Bir hastane başhemşiresinden alınan ödünç kıyafetle çekimleri gerçekleştirdiklerini ifade eden Dilek Tunca, “Fotoğrafım senelerdir hastanelerde. Son zamanlarda kep kalktığı için şu an azaldı ama fotoğrafın bu kadar ses getireceğini, bu kadar sevileceğini hiç tahmin etmemiştim” dedi.