Hepsiburada'nın başarısı Davos'ta konuşulacak



DİGİTAL DÖNÜŞÜM



TEK TÜRK FİRMASI



ÖRNEK GÖSTERİLDİ



BAŞARININ SIRRI

İdil Janet Demiray

Türkiye’nin e-ticaret platformu Hepsiburada, Davos Zirvesi’ne e-ticaretteki katkı ve tecrübeleriyle damga vurmaya hazırlanıyor. Hepsiburada’nın öncü ve örnek uygulamalarını paylaşmak üzere Doğan Online Kurucusu ve Hepsiburada Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan Boyner de Davos’a katılıyor. Hanzade Doğan Boyner, 25 Ocak Perşembe günü ‘Online Pazarlar’ başlıklı oturumda konuşacak.Konuşmasında e-ticaret ve perakendenin son yıllarda yaşadığı önemli dönüşüm ve geleceğe ilişkin beklentiler hakkında görüşlerini aktaracak olana Hanzade Doğan Boyner, özellikle dijital dünyada müşteri ihtiyaç ve beklentisi, teknolojik değişimin müşteri ve ekosisteme katacağı yeni değerler ve online ile fiziksel dünyadaki iş modellerinin kaçınılmaz dönüşümü konularına değinecek.Hepsiburada, Zirve’de dünyanın önemli şirketlerinin dahil olduğu ‘Ticaretin Geleceğine Yön Verenler’ platformundaki tek Türk şirketi. Hepsiburada, ayrıca Dünya Ekonomik Forumu’nun Ocak 2018’de yayımladığı, sektörünün öncüsü şirketlerin uygulamalarını örnek vaka olarak inceleyen ‘Geleceğin Çalışma Modelleri’ raporunda da hem Türkiye hem e-ticaret alanında incelenen tek firma oldu.‘Geleceğin Çalışma Modelleri’ raporunda dikkat çeken başlıkları da içeren, Hepsiburada İş Destek Grup Başkanı Mutlu Erturan’ın gelecekle ilgili Hepsiburada vizyon ve değerlendirmelerini yansıtan makalesi ise ‘Dünya Ekonomik Forumu’nun web sayfasından duyuruldu. Makale, gelecekte şirketlere, ürün ve hizmetini müşterinin özel ihtiyacına göre nasıl yapılandırılabileceği konusunda yön gösteriyor.Doğan Online Kurucusu ve Hepsiburada Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan Boyner, yarın Davos’ta ‘Online Pazarlar’ başlıklı oturumda konuşacak.Yenilikçi yaklaşımlar ile kişiselleştirilmiş ürün ve hizmet sunumu süreçlerinde tedarikçisinden teknoloji sağlayıcısına, müşterisinden çalışanına, tüm ekosistem yönetiminin öneminin de vurgulandığı makalede, müşteri deneyimine önem verirken aynı zamanda ekosistem içerisinde yer alan oyuncular açısından da süreçleri ve yapılarını sürekli iyileştiren şirketlerin başarıya koşacağı vurgulanıyor.