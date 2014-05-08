Memorial Hizmet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü’nden Op. Dr. Nadide Korkut, rahim ağzı kanseri ve tedavisi hakkında bilgi verdi.



EN ÖNEMLİ NEDENİ HPV VİRÜSLERİ



Rahim ağzı kanseri HPV virüsünün neden olduğu anormal hücrelerin yayılması ile oluşuyor. Ancak bu anormal hücrelerin kansere dönüşmesi uzun yıllar sürebiliyor. HPV son derece yaygın, bulaşıcı ve bazen hiç belirti vermeyen, cinsel yolla gecen bir virüstür. Belirti göstermediği için yayılması çok kolay olan HPV ‘nin 100’den fazla türü vardır ve hepsi kanserojen değildir.



GENİTAL SİĞİL GÖRÜLEBİLİYOR



Her 10 kadından 8’i bu virüsle 50 yaşına kadar karşılaşıyor. Vücut güçlü bağışıklık sistemiyle bu virüsleri yenebilmekte ancak bazen kanserojen HPV virüsleri rahim ağzında anormal hücreler oluşturarak yıllar sonra rahim ağzı kanseri meydana getirebiliyor. Bazı HPV tipleri ise genital siğillere neden olabiliyor. Bunların tedavisi çeşitli yollarla yapılıyor.



Bu tedavi metotları; cerrahi olarak siğili almak, koterize etmek (yakmak), kriyo yapmak (dondurmak) ve ilaç planlamasıdır. Genital siğiller kadında ciddi bir psikolojik yıkım yaratabiliyor. Özellikle bulaşıcı olması, tedaviden sonra tekrar edebilmesi ve tedavinin ağrılı ve zaman alıcı bir süreç olması kadında ciddi psikolojik problemlere yol açabiliyor.



KİŞİSEL TEMİZLİK VE HİJYEN ÖNEMLİ



HPV yüzde cinsel yolla, yüzde 10 ise el ile temas, tuvalet ve kişisel hijyen malzemeleri ile bulaşabilmektedir. Birden fazla partnerin bulunması, HPV bulaşıcılığı açısından çok risk taşıyor.



HPV; cinsellik dışında bebeğe doğum esnasında da geçebilir ve bu nedenle bu gebeliklerde sezaryen gerekebiliyor. Çünkü bazı HPV virüsleri çocukta ilerleyen yıllarda farenks (boğaz) kanseri oluşturabilmektedir. Virüs 72 saat yaşayabildiği için bebek bakıcılarının ellerinden bebeklere geçebiliyor.



SMEAR TESTİ HAYAT KURTARIR



Bu virüsün iki ay ya da 10 yıl önce vücuda girme olasılığı söz konusu olabilmektedir. Bir kez cinsel ilişkide bulunmak, bu kansere yakalanabilme olasılığını gösteriyor. Yani yıllar önceki bir ilişkiden kapılan virüs; karşımıza 10 yıl sonra rahim ağzı kanseri olarak çıkabilmektedir. Çoğu zaman hiçbir belirti vermiyor.. Bu nedenle düzenli jinekolojik muayene ve smear testi yapılması önerilir. Çünkü papsmear, HPV ’nin hücrelere yaptığı erken hasarın anlaşılmasını ve hastanın kontrol altında tutulmasını sağlamaktadır. Ayrıca artık PRC tekniğiyle; kanserojen olan HPV tiplerini de tespit edilebilmesi mümkün oluyor.



TÜM KADIN VE ERKEKLERE AŞI UYGULANMALI



HPV virüsüne karşı aşı yapılması da rahim ağzı kanserinden korunmada en önemli yollardan biridir. Aşının cinsel ilişkiden önce tüm genç kızlara ve mümkünse 45 yaşa kadar tüm kadınlara ve erkeklere de yapılması gerekiyor. Çünkü HPV erkeklerde de bazı kanser türlerine yol açıyor ve taşıyıcılıkla HPV aktarımına neden oluyor.