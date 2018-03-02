Her derde deva: Kudret narının faydaları nelerdir?

KUDRET NARININ BESİN DEĞERLERİ

KUDRET NARININ FAYDALARI NELERDİR?

KUDRET NARI NASIL KULLANILIR?

KUDRET NARI KULLANACAKLAR NELERE DİKKAT ETMELİ?

Senim Tanay

Anavatanı Hindistan olanadlı bitki, ülkemizdeveyaşeklinde de anılıyor. Asya ve Afrika’nın pek çok bölgesinde, ülkemizde de Yalova ve Bursa gibi bazı şehirlerde yetiştirilen kudret narı, tropikal bir bitki. Yazın meyveleri taze olarak tüketilen kudret narının tohumları kullanılarak kudret narı macunu ve kudret narı yağı da yapılıyor. Kudret narı, içeriğinde bolca vitamin, mineral, lif ve faydalı element bulunduran bir bitki olduğunda pek çok hastalığı önleyici, var olan rahatsızlıkları da tedavi edici şifalı bir bitkidir. Özellikle mide, bağırsak gibi organlarla sindirim sisteminin sağlığını korumak için kudret narı tüketimi öneriliyor. Bunun yanında serbest radikallerle savaşacak antioksidanlar içermesi, kanserli hücre oluşumunu engelliyor, cilt sorunlarını önlüyor ve tedavi ediyor. Ayrıca karaciğer rahatsızlıklarının önlenmesi için de kudret narına başvurmanın faydalı olduğu düşünülüyor.- 30 kalori,- 29 gram karbonhidrat,- 3 gram protein,- 69 gram yağ,- 87 miligram A vitamini,- 88 miligram C vitamini içeriyor.- Sindirim sisteminin fonksiyonlarını düzenler.- Mide, bağırsakla ilgili rahatsızlıkları önler ve tedavi eder.- Ülser, kolit, gastrit, reflü, kabızlık, hazımsızlık, bağırsak tembelliği gibi sorunları gidermek için tüketilir.- Mide ve bağırsakta bakteri üremesini önler, sindirim sistemi enfeksiyonlarını tedavi eder. Hatta düzenli olarak kudret narı kürü uygulayanlarda mide ve bağırsak ile ilgili tüm sorunlarda, şikayetlerde azalma olduğu biliniyor.- Ciltte meydana gelen tüm yara ve yanıkları kısa sürede iyileştirir.- Egzama, sedef gibi cilt hastalıklarının tedavisinde kudret narı macunundan faydalanılır.- Antibiyotik özelliği vardır.- Karaciğer sağlığını destekler.- İçeriğinde var olan likopen ve lutein sayesinde tümör oluşumu ve büyümesini önleyici etki gösterir. Kanser hücrelerinin gelişimini engeller, sağlıklı hücrelere zarar vermeden kanserli hücrelerin yok olmasına yardım eder. Özellikle de kanserli hastaların endişe duyduğu kanserli hücrenin başka bir organa da bulaşması sorununu kudret narı tüketimiyle engellemek mümkün olabilir. Kudret narının bir de meme kanseri hücrelerinin gelişimini durdurduğu, hastalığın yeniden nüksetmesini engellediği biliniyor.- Kan şekerini düzenleyici etki gösterdiği için diyabet hastalarına önerilir.- İçeriğinde bulunan vitaminler ve protein dolayısıyla hücre yenilenmesini destekler, hızlandırır.- Bağışıklık sistemini güçlendirir, pek çok hastalığa karşı koruyucu etki gösterir.- Guatr hastalığının şikayetlerini azaltır.- Kadınlarda üreme yolları hastalıklarını, iltihap ve enfeksiyon oluşumunu önler.- Varis oluşumunu engellerken varis ve romatizmadan kaynaklanan ağrılar için de kudret narı macunu ile bacaklara masaj yapılması önerilir.- Kas ve eklem ağrılarını azaltıcı etkisi vardır.- Hemoroit tedavisinde kullanılır.- Kudret narı ile ilgili yapılan pek çok bilimsel çalışma, kudret narının HIV virüsünün olumsuz etkilerini baskıladığını göstermiştir. Bu çalışmanın sonucuna göre kudret narının olgunlaşmış meyvesinden ya da tohumundan çıkarılan bir protein HIV virüsü bulaşmış hücrelerdeki viral etkiyi azaltıyor.- Kudret narını taze meyve olarak tüketmek için bir çatal yardımıyla püre haline gelinceye kadar ezmek gerekiyor. Ardından 1 tatlı kaşığı kadar bal ekleyip karıştırılır. Kudret narının olumlu etkisini tam olarak alabilmek için sabahları aç karnına 1 tatlı kaşığı kadar tüketmek doğru olur. Ancak gün içinde de tüketilebilir.- Kudret narı macunu hazırlamak için 1 tane olgunlaşmış sarı ya da turuncu kudret narının çekirdeklerini çıkarın ve çok küçük parçalar halinde doğrayın ve cam bir kavanoza koyun. İçine 1 su bardağı doğal, saf bal koyup karıştırın. Ortalama 1 aylık süre civarında kavanozun ağzı kapalı şekilde bekletin. Karışımınız bir miktar sulanmış olacak. Her sabah karıştırıp aç karnına 1 tatlı kaşığı kudret narı macunu tüketin. Kudret narını cilt sorunları için kullanacaksanız da hazırladığınız kavanozdan bir miktar alın ve sorunlu bölgeye uygulayın.- Zeytinyağlı kudret narı macunu hazırlamak için 1 tane olgunlaşmış sarı ya da turuncu kudret narının çekirdeklerini çıkarın ve çok küçük parçalar halinde doğrayın ve cam bir kavanoza koyun. İçine 1 su bardağı dolusu saf zeytinyağı ekleyin ve iyice karıştırın. Kavanozun kapağı kapalı bir şekilde yaklaşık 6 ay boyunca bekletmeniz gerekiyor. Hazırladığınız karışımı sade olarak ya da içine bal katarak da tüketebilir, kullanabilirsiniz. Zeytinyağlı kudret narı karışımınızı sabahları aç karnına 1 tatlı kaşığı tüketebilir, cilt sorunları için cildinize uygulayabilirsiniz.- Herhangi bir hastalığı olan, bir hastalık tedavisi gören, ilaç kullanan kişiler kudret narı tüketmende önce doktora danışmalılar.- Kudret narı meyvesi ve macunu aslında 100’den fazla sağlık soruna çare olabiliyor. Ancak hastalıkların tek tedavisi olarak görmek yerine, doktorun izniyle tedaviye destek amaçlı kullanılmalı.- Kudret narının ya da macununun günde 1 tatlı kaşığından fazla tüketilmesi önerilmez. Çok fazla tüketimi mide ve bağırsak sorunlarına, kimi zaman ishale, karın ağrısına yol açabiliyor.- Hamilelik döneminde kudret narı tüketimi ile ilgili yeterli çalışma yapılmadığı için hamilelere kudret narı tüketmesi önerilmez.-Hamilelik döneminde kudret narı tüketiminin kanamaya ya da düşüğe sebep olabileceği şeklinde görüşler de bulunuyor.- Emzirme dönemindeki kadınların kudret narı tüketmeleri doğru olmayabilir.- Kanamayı artırabileceği düşüncesiyle adet döneminde kudret narı tüketilmesi önerilmiyor.- Kudret narı, karaciğer sağlığı için faydalı bir bitkidir. Ancak günde 1 tatlı kaşığından fazla kudret narı macunu tüketimi karaciğer için sakıncalı olabilir.- Üremeye yardımcı tedavi gören kadınların kudret narı tüketmeleri sakıncalı olabilir. Zira kudret narının, kadının yumurtalarını zamanından daha önce, daha erken çatlatabileceği düşünülüyor.- Kudret narının kan şekerini dengelediği biliniyor. Ancak şeker hastaları kudret macunu tüketeceklerse, ballı değil, zeytinyağlı olan kudret narından tüketmeliler.- Düşük kan şekeri problemi olanların kudret narı meyvesi ya da macunu tüketmelerinin bazı sakıncaları olabilir.- Kudret narının çekirdeklerinin zararlı olabileceğine dair görüşler mevcuttur. Bu bakımdan kudret narı meyvesi tüketilirken ya da macun yapılırken tüm çekirdeklerin çıkarılmış olması gerekiyor.- Kudret narı, çok kolay elde edilen bir besin ürünü olmamakla birlikte çok fazla faydası olduğu için de yoğun olarak talep gören bir besindir. Bu bakımdan hazır olarak satılan kudret narı macunu alacak olanların çok dikkat etmesi gerekir. Sadece bilinen, güvenilen işletmelerden, tanınmış markaların ürünleri alınmalı.- Hazır olarak satılan kudret narı macunu, biraz pahalı olabilecek bir üründür. Ancak bu ücreti karşılayabilecek kadar da faydalıdır. Diğerlerine göre çok daha ucuz olan kudret macunu ürünlerinin satın alınması önerilmez.- Kapsül şeklinde satılan kudret narı da mevcuttur. Ancak sağlıklı ve doğal beslenme felsefemiz gereği bir ürün doğada bulunduğu haline ne kadar yakın şekliyle tüketilirse o kadar faydalı olacaktır. Bu bakımdan kapsül değil de meyve ya da macun şeklinde tüketmek, hatta mümkünse kudret narı macununu evde kendimiz yapmak çok daha doğru.