Her gün 9 saat bilgisayar oynayan çocuğa kalıcı tik geldi

“Her şeyin fazlası zarar” sözünü kanıtlayan bir olay yaşandı… Filipinler’in Nueva Ecija bölgesinde yaşayan John Nathan Lising, uzun saatler boyunca bilgisayar oyunu oynadıktan sonra ciddi bir rahatsızlıkla karşı karşıya geldi.

ÇARESİ YOK

Sözcü'nün haberine göre; aylar boyunca her gün 9 saat bilgisayar oyunu oynayan 6 yaşındaki John’un yüzünde tik oluştu. Her gün ekran başına oturan çocuğun yüzünde ve vücudunda istemsiz hareketler oluşurken doktorlar da bu duruma bir çare bulamadı. Doktorlar, “Her gün her 20 dakikada bir çocuk kriz geçiriyor. Yüzü ve vücudu seğiriyor. Dudakları sürekli titriyor” açıklamasını yaptı. Yetkililer kontrol çalışmasının devam ettiğini açıklarken ailesi bu durumu uluslararası basına açıkladı.

John’un babası Edgar, “Oğlum her zaman sağlıklıydı ve hiçbir sağlık problemi yoktu. Fakat bu tikler ve titremeler 23 Haziran’da başladı. Şu an tikler durmuyor. Bunun sebebi olarak oğlumun saatler boyunca akıllı telefon ve tabletlerde oyun oynamasının olduğunu tahmin ediyorum” dedi. Beyin tomografisi ve genel sağlık kontrolünden geçen çocuğun sağlık durumunun gerçekten de iyi olduğu ifade edildi. Doktorlar tiklerin geçmesi için çocuğun dinlenmesi gerektiğini açıkladı.