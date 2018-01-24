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Her gün ananas yemek için 8 önemli sebep

Ananas hem görüntüsüyle hem de tadıyla bildiğimiz en ezgotik meyvelerden biri. Beslenme alışkanlıklarınız arasına ananas yemeyi eklemeniz ve sağlık için çok faydalı olan bu lezzetli meyveyi hayatınıza katmanız için birçok sebep olduğunu biliyor muydunuz? 

Her gün ananas yemek için 8 önemli sebep
Sağlığımız için yapabileceğimiz en önemli şeylerden biri faydalı yiyecekleri düzenli olarak tüketmek. Bu hepimizin bildiği ancak çoğu zaman uygulama kısmına gelince ihmal ettiği bir gerçek. Ancak bu faydalı şeyler lezzetli olduğunda uygulaması da hepimiz için kolaylaşmış oluyor. 

Ananas dünyanın hem en lezzetli hem de en faydalı besinlerinden biri. Düzenli tüketildiğinde sağlığınız için gözle görülür etkileri olacak ananas nasıl hissettiğinizden nasıl göründüğünüze ve hatta ciddi hastalıklarla savaşmanıza kadar birçok konuda en büyük yardımcılarınızdan biri olacak. 



İşte ananasın her gün tüketilmesi için 8 sebep

C vitamini  – Bir kase ananas almanız gerekn günlük C vitamini  miktarının tamamından fazlasını, %131'ini karşılıyor. Doğradığınız bir parça anansı her sabah tüketin. Ananas aynı zamanda demir ve kalsiyum da içeriyor.

Kanser – Anti oksidan ve C vitamini yönünden zengin olan ananas tam bir kanser savaşçısı. Vücudu serbest radikallerden korumaya yardımcı olan ananasın kolon ve prostat kanserini önlemeye de yardımcı olduğuna dair araştırmalar var. 

Bağışıklık – Ananasın yüksek antioksidan seviyesi bağışıklık sistemininiz güçlenmesini sağlar. 

Sindirim – Ananas sindirim sisteminizi sağlıklı kılmaya yardımcı olan enzimler içerir. 

Doğurganlık  – İçerdiği yüksek mineral ve antioksidan oranı doğurganlığı artıran bir etki gösterir. 

Cilt  – Beslenmenize eklediğiniz ananas hem cildinizdeki şişlik ve kızarıklığa iyi gelir hem de kolajen üretiminizi artırarak cildinizi güzelleştirir.

Yorgunluk – Düzenli ananas tüketmek yorgunlukla savaşmanıza yardımcı olur. Ananas hücre yapınızı koruyacak mineraller açısından zengirdir.  They are high in minerals which helps to protect your cellular structure.

Saç derisi – Bir miktar ananas suyuna zeytinyağı ve badem sütü ekleyin. Bu karışımı saç derinize sürüp 10 dakika bekleyin ve durulayın. Bu formülü haftada 3 gün uygularsanız saçlarınız yumuşayıp güçlenecek ve saç deriniz daha sağlıklı olacak. 


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