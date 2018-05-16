Her öğünden önce mutlaka yoğurt tüketin

ABD'de bulunan Wisconsin-Madison Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre günde ortalama 350 mililitre yoğurt tüketmek kalbe iyi geliyor, bağırsaklarda daha sağlıklı bir yapıya büründürüyor, kan basıncını düşürüyor ve eklem iltihaplanmasının önüne geçiyor. Yapılan araştırmada düzenli yoğurt tüketmenin etkisi dokuz hafta boyunca gözlemlenirken, uzmanlar bu etkinin tüketim süresi arttıkça katlanarak yükseleceğini kaydetti. Journal of Nutrition adlı bilimsel makale dergisinde yayımlanan arştırmada yoğurdun obeziteye karşı iyi geldiği kaydedildi.









Bağırsak sağlığını koruyor





Katkı maddesinden uzak evde yapılan doğal yoğurtlar, hazır yoğurtlara göre daha yüksek miktarda probiyotik içeriyor. Bu bağırsak dostu bakteriler ise, bağırsak duvarında bulunan ve besin emilimini sağlayan villusların yapısını koruyarak bağırsak hareketlerini düzenliyor. Bu sayede kabızlık, ishal, hazımsızlık gibi sıkıntıların da önüne geçiyor.





Yağ yakımına destek oluyor





Yoğurt içerdiği kalsiyum sayesinde özellikle karın bölgesinde oluşan yağlanmanın azaltılmasında etkili oluyor. Yapılan çalışmalar diyetlerinde yoğurt tüketenlerin, tüketmeyenlere oranla kilo kaybının daha fazla olduğunu gösteriyor.





Tansiyonu düzenliyor





Amerikan Kalp Vakfı’nın yaptığı ve 15 yıl süren bir çalışmada, düzenli yoğurt tüketmenin yüksek tansiyon riskini azalttığı ve her gün bir kase yoğurt tüketen kişilerin büyük tansiyonlarının normal değerlerde olduğu ortaya konuluyor. Yoğurdun sağladığı bu etkinin, içerdiği yararlı bakteriler sayesinde olduğu düşünülüyor.