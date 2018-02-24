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Her şeylerini satan çift dünya turuna çıktı

Dünya turu için 4 ay önce İngiltere’den yola çıkan seyyah çift, Bursa’nın İznik ilçesinde konakladı

Her şeylerini satan çift dünya turuna çıktı
İngiliz Andy Davidson (30) ve Alissa Patter’in (29), 4 ay önce her şeylerini satıp dünya turuna çıkmaya karar verdi.


10 YIL SÜRECEK


İngiliz çiftin bu macerası tam 10 yıl sürecek. Genç seyyahlar, Fransa, Almanya, Avusturya, Slovakya, Macaristan, Sırbistan, Bulgaristan ve Yunanistan’ın ardından Türkiye’ye ulaştı. Salı günü İznik’e gelen ve cuma günü yeniden kaldıkları yerden tura devam edecek olan Davidson ve Patter, şu ana kadar 5 bin kilometre yol kat ettiklerini söyledi.


"TÜRKLER ÇOK SICAKKANLI"


İngiltere’de motor sporları dergisinde yazar olan Davidson ve finans uzmanı Patter, 2 yıl önce kendilerine bu yolculuğa nasıl başlayabilecekleri sorusunu sorduklarını, ardından ise herşeyi satıp böyle bir maceraya atıldıklarını söylediler. Türkiye’ye hayran kaldıklarını belirten Davidson, "Türkler çok sıcak kanlı. Yemekleri de çok lezzetli" dedi.


TEKRAR İZNİK'E DÖNMEYİ HEDEFLİYORLAR


İngiliz çift, cuma günü 10 yıl sürecek olan dünya turuna kaldıkları yerden devam ederek,  Gürcistan, Ermenistan, Azerbaycan, Tacekistan, Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan, Moğolistan, Japonya, Hindistan, Asya, Güney Amerika, Güney Afrika’yı gezip tekrar İznik’e dönmeyi hedefliyor.

 


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