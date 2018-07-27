Meteoroloji'nin Marmara Bölgesi için yaptığı sağanak yağmur uyarısından Kocaeli de nasibini aldı. Akşam saatlerinde etkili olan yağmurla belirli bölgelerde su baskınları yaşanırken, yağmur demir yolu ulaşımını da durdurdu.

YOLCULAR OTOBÜSLE İSTANBUL'A GÖNDERİLİYOR

Körfez ilçesi Hereke Tren İstasyonunun sular altında kalması üzerine seferler iptal edildi. Ankara-İstanbul seferini yapan Yüksek Hızlı Tren ise İzmit merkezde durduruldu. Trendeki yolcular, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin tahsis ettiği 10 otobüs ile İstanbul’a gönderildi.

AÇILDI

Kocaeli’de etkili olan şiddetli yağıştan kaynaklanan menfez taşması nedeniyle bir bölümü kapanan D-100 karayolu çamurdan temizlenerek yeniden ulaşıma açıldı.