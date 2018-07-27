Hereke Tren İstasyonu'nda ulaşım normale döndü

Hereke Taşocakları mevkisinde sağanak yüzünden menfez taşması nedeniyle trafiğe kapanan yol çamurdan temizlenerek yeniden ulaşıma açıldı

27 Temmuz 2018, Cuma 22:29 Son Güncelleme: 28 Temmuz 2018, Cumartesi 07:05
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Meteoroloji'nin Marmara Bölgesi için yaptığı sağanak yağmur uyarısından Kocaeli de nasibini aldı. Akşam saatlerinde etkili olan yağmurla belirli bölgelerde su baskınları yaşanırken, yağmur demir yolu ulaşımını da durdurdu.

YOLCULAR OTOBÜSLE İSTANBUL'A GÖNDERİLİYOR

Körfez ilçesi Hereke Tren İstasyonunun sular altında kalması üzerine seferler iptal edildi. Ankara-İstanbul seferini yapan Yüksek Hızlı Tren ise İzmit merkezde durduruldu. Trendeki yolcular, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin tahsis ettiği 10 otobüs ile İstanbul’a gönderildi. 

AÇILDI

Kocaeli’de etkili olan şiddetli yağıştan kaynaklanan menfez taşması nedeniyle bir bölümü kapanan D-100 karayolu çamurdan temizlenerek  yeniden ulaşıma açıldı.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

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