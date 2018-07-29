Çapkın oyuncu oda oda dolaşmış!
POSTA'nın hafta sonu eki PAZAR POSTASI'nda yer alan haber şöyle:
Bu yaz başladığı gibi biten dizinin perde arkasında neler yaşanmış neler!
Sevgilisinden yeni ayrılan yakışıklı oyuncu, üç güzel rol arkadaşına ilan-ı aşk etmiş.
Çekim sonrası kaldıkları otelde üçünün de kapısını yarım saat arayla çalmış.
KIYAMET KOPTU
Durum; kızlar ertesi sabah kalvaltıda geceyi birbirlerine anlatırken ortaya çıkmış.
Kıyamet kopmuş!
Çapkın oyuncuyu, üç güzelin elinden, dizinin annesi kurtarmış.