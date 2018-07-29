Çapkın oyuncu oda oda dolaşmış!

POSTA'nın hafta sonu eki PAZAR POSTASI'nda yer alan haber şöyle:

29 Temmuz 2018, Pazar 14:44 Son Güncelleme: 29 Temmuz 2018, Pazar 14:58
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Bu yaz başladığı gibi biten dizinin perde arkasında neler yaşanmış neler!

Sevgilisinden yeni ayrılan yakışıklı oyuncu, üç güzel rol arkadaşına ilan-ı aşk etmiş.

Çekim sonrası kaldıkları otelde üçünün de kapısını yarım saat arayla çalmış.

KIYAMET KOPTU

Durum; kızlar ertesi sabah kalvaltıda geceyi birbirlerine anlatırken ortaya çıkmış.

Kıyamet kopmuş!

Çapkın oyuncuyu, üç güzelin elinden, dizinin annesi kurtarmış.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

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