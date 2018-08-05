Hesap işletim ücreti bankadan nasıl alınır?

Bankada hesabı olanlara müjdeli haber Ticaret Bakanlığı’ndan geldi. Bakanlık, bankaların aldığı hesap işletim ücretlerinin yasal dayanağı olmadığını belirterek, “İade alın” dedi. Geçmişe dönük 10 yıllık ücreti almak mümkün...

GEÇMİŞE DÖNÜK

Geçtiğimiz günlerde Danıştay 15’inci Dairesi, bankaların ‘hesap işletim ücreti’ almasını sağlayan yönetmelik hükmünü iptal etmişti. Böylece vatandaşların geçmişe dönük 10 sene içinde ödedikleri hesap işletim ücretlerini iade almasının yolu açılmıştı. Ancak kafalarda soru işaretleri vardı. Dün Ticaret Bakanlığı konuyla ilgili açıklama yaparak tereddütleri ortadan kaldırdı. Bankalardanİsteyİn Açıklamada, hesap işletim ücreti uygulamasının yasal dayanağının ortadan kalktığı belirtilerek, “Tahsil edilen ücret için bankalardan iade talebinde bulunun” denildi. Bakanlık, bankaların ücreti iade etmemesi durumundaysa ‘dekont ve hesap ekstresi gibi belgelerle 6860 TL’ye kadar olan alacaklar için Tüketici Hakem Heyetlerine veya ‘tuketicisikayeti.gtb.gov.tr’ye müracaat edin’ çağrısında bulundu.

REDDEDECEKLER

Kararı değerlendiren Tüketici Sorunları Derneği (TÜSODER) Genel Başkanı Deniz Öner, “Bankaların büyük çoğunluğu hesap işletim ücretini vatandaşa iade etmeyi ilk başta reddedecektir. O zaman da bankadan gelen cevapla ya da cevap vermeseler bile gerekli belgeleriyle vatandaşlar tüketici hakem heyetlerine başvurmalı” dedi.

İZLENECEK YOL

Öncelikle vatandaş hesap işletim ücreti alındığına dair belgeyi yani banka dekontlarını ya da ekstrelerini bankasından talep edecek. Daha sonra ücretin iadesini istediğine dair bir dilekçe yazacak. Bu dilekçeyle ilçe kaymakamlığında bulunan Tüketici Hakem Heyetlerine müracaat edecek. İade alınacak ücret 6860 TL’den az ise Tüketici Hakem Heyetine, daha fazla ise Tüketici Mahkemelerine başvuru yapılacak.



