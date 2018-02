Heyelanda kapanan Artvin-Ardahan karayoluna alternatif yol açılacak

ARTVİN VALİSİ ÇALIŞMALARI YERİNDE TAKİP ETTİ

YOLDA MAHSUR KALANLARA GIDA YARDIMI YAPILDI

EKİPLERİN ÇALIŞMASI DEVAM EDİYOR

Mine Bozkurt

Artvin-Ardahan karayolu yolun Artvin-Şavşat arası 35’inci kilometresinde bulunan Kaçkar suyu mevkiinde düşen kayalar nedeniyle yol trafiğe kapandı. Heyelan sonrası uzun kuyrukların oluştuğu karayolunda geniş çapta çalışma başlatılırken, kapanan yola alternatif yollar açılacağı öğrenildi.Artvin Valisi Ömer Doğanay, sabah saatlerinde heyelan nedeni ile kapanan ulaşıma kapanan Artvin-Şavşat karayolunda sürdürülen yol temizleme çalışmalarını yerinde takip etti.Olay yerine giden Vali Ömer Doğanay, yolun bir an önce trafiğe açılması çalışmalarını takip ederek, ilgililerden bilgi aldı.Yol temizleme çalışmaları hakkında karayolları ve ilgili kurum amirlerinden bilgi alan Vali Doğanay, araçlarıyla yolda beklemek durumunda kalan sürücülere geçmiş olsun dileklerinde bulundu.Vali Doğanay, "Yolumuz sabah saatlerinde kayaların heyelanla yola inmesi sonucu kapandı. Artvin ve zor bir coğrafya. Devletimiz güçlüdür. Bir an önce yolun açılması için gerekli çalışmaları başlattık. Bütün iş makinelerimizi söz konusu yolun ulaşıma açılması için seferber ettik. Artvin-Şavşat-Ardahan yolunu tek yönlü ve güvenli olarak ulaşıma açtık. Yolda mahsur kalan vatandaşlarımıza su ve çeşitli gıda maddeleri dağıttık. Bütün ekiplerimize teşekkür ediyorum. Artvin’imize geçmiş olsun. Olayda hiçbir can ve mal kaybı olmaması sevindirici olmuştur" dedi.Sabah saatlerinde heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan Artvin-Şavşat- karayolunun ulaşıma açılması için ekiplerin çalışması devam ediyor.Heyelanın büyük olması nedeniyle iş makineleri Şavşat Deresi yatağı bölümünden alternatif yol açma çalışmalarını sürdürüyor. Yeni yol yapım çalışmalarının yaklaşık bir saat içerisinde tamamlanması planlanırken, karayolları yetkilileri söz konusu alternatif yolun yaklaşık bir saat içerisinde tamamlanacağını belirterek, kontrolü olarak tek şeritten ulaşımın sağlanacağını ifade etti.