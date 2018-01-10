Hibrit araç satışında 2017 'altın yıl' oldu



"2017 ALTIN YIL OLDU"



"ÖNÜMÜZDEKİ AYLARDA SATIŞI ARTABİLİR"



HİBRİT ARABA NE DEMEK?

Hyundai Ioniq hibrit test sürüşü ve incelemesi

Toyota C-HR hibrit test sürüşü ve incelemesi

Gizem Yetil

nun () internet sitesinde yer alan açıklamada, Türkiye elektrikli otomotiv pazarına ilişkin yıl sonu verileri paylaşıldı.Geçen yıl satışlarda patlama yaşandığı ifade edilen açıklamada, özellikle hibrit motorlu araçlar için yapılan ÖTV düzenlemesi ve Toyota modellerinin bu düzenlemeden faydalanmasının Türk tüketicisinden destek gördüğü bildirildi.2017'de elektrikli otomotiv pazarında satılan 4 bin 528 araçtan 4 bin 451'inin hibrit olduğuna işaret edilen açıklamada, 2017'nin hibrit araçlar için "altın yıl" olduğu kaydedildi.Geçen yıl hibrit otomobiller arasında en fazla ilgiyi Toyota'nın C-HR modelinin gördüğü belirtilen açıklamada, "Toyota, toplam hibrit satışlarının yüzde 92'sini tek başına gerçekleştirdi. Bu modeldeki benzinli ve hibrit motorlu satış toplamı 6 bin 278 olurken, bunun 3 bin 381'ini oluşturan hibrit modeller benzin motorlu kardeşini geride bıraktı." ifadesi kullanıldı.Üretimi Türkiye'de gerçekleştirilen C-HR'de satış rekoru kırılırken, Toyota'nın diğer modeli B segmentinin çok satan hibriti Yaris'in geride kaldığı bilgisi verildi.2016'da 835 adetle pazar lideri olan Yaris'in geçen yılı 163 adetlik satışla kapattığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:"Yola henüz adım atan makyajlı yeni Yaris önümüzdeki aylarda satış rakamını artırabilir. Haziran ayı itibarıyla pazara adım atan Hyundai Ioniq ve Kia Niro hibrit ise 284 adetlik toplam satış rakamıyla listede yer aldı. Hyundai markasının tek platformda yer alan üç farklı elektrikli modelini seçenek olarak sunduğu Ioniq Hibrit, ülkemizde C segmentinin tek sedan modeli olarak temsil ediliyor."Hibrit araba, özellikle trafiğin yoğun olduğu anlarda aracın benzin motorunun yerine, elektrik motoruyla çalışmasını sağlayarak, yakıt tüketiminde önemli bir tasarruf sağlayan otomobillere verilen isimdir. Bu otomobillere iki farklı motor yapısı ile birlikte çalışmasından dolayı melez otomobil de denilmektedir.