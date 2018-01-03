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'Hiç gitmediği istanbul'dan gelen dilencilik cezalarının sebebi ortaya çıktı

Konyalı demir doğrama ustası Ali Coşar, 'İstanbul'a hiç gitmediğim halde, İstanbul'da dilencilik yaptığıma dair 15 ayrı ceza belgesi geldi' diye isyan etmişti. Meğerse, bu cezaların sebebi, 'Abim bana miras paylaşımında haksızlık etti' diyen kardeşinin, 'Ali Coşar' yani abisi adına düzenlenmiş sahte kimlikle dilencilik yaparken defalarca yakalanmasıymış

03 Ocak 2018, Çarşamba 10:36
'Hiç gitmediği istanbul'dan gelen dilencilik cezalarının sebebi ortaya çıktı
Konya'da demir doğrama atölyesi işleten 47 yaşındaki Ali Coşar, hayatı boyunca hiç gitmediğini söylediği İstanbul’da  2015 -16 yılları arasında ’dilencilik’ yaptığı gerekçesiyle, kendisine Kabahatler Kanunu’na göre 15 kez toplam 2 bin 500 lira para cezası uygulandığını söylemiş ve duruma isyan etmişti. Coşar'ın şikayeti üzerine yapılan incelemede, dilencilik cezalarının, 'Ali Coşar' ismiyle düzenlenmiş sahte kimlikle dilencilik yapan kardeşi (altta) yüzünden geldiği ortaya çıktı 


SAVCILIĞA BAŞVURDU


Konya’da demir doğrama atölyesinde çalışan Ali Coşar adına düzenlenmiş sahte kimlik kullanarak İstanbul’da dilencilik yaptığı iddia edilen Musa Coşar gözaltına alındı. Konya’da demir doğrama atölyesinde çalışan 47 yaşındaki Ali Coşar, İstanbul’da dilencilik yaptığına dair ceza makbuzları alınca "İstanbul’a hiç gitmediğini, dilencilik yapmadığını ve başkasının kendi kimliğini kullanabileceği" iddiasıyla savcılığa başvurdu.



Savcılığın talimatıyla çalışma başlatan Kadıköy Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ali Coşar. adına düzenlenen ceza makbuzlarının, Marmaray Ayrılık Çeşmesi istasyonunda dilencilik yapan bir kişi için kesildiğini tespit etti.
 

İTİRAF ETTİ


Kadıköy Mobil Huzur ekibinin 3 gün süren çalışması sonucunda, bu noktada dilencilik yapan şüpheli yakalandı. Polisin kimlik sorduğu şüpheli, nüfus cüzdanını kaybettiğini, ad ve soyadının Ali Coşar olduğunu öne sürdü. İskele Polis Merkezi’ne götürülerek sorgulanan zanlı, gerçek adının Musa Coşar olduğunu ve ağabeyi Ali Coşar adına düzenlenmiş sahte kimlik kullandığını itiraf etti.

Hiç gitmediği İstanbul'da 15 kez dilencilik cezası yemiş!Hiç gitmediği İstanbul'da 15 kez dilencilik cezası yemiş!
 

'MİRAS PAYLAŞIMINDA ABİM BANA HAKSIZLIK ETTİ'


Yapılan parmak izi incelemesinde de şüphelinin Musa Coşar olduğu kesinleşti. Musa Coşar'ın, ağabeyi Ali Coşar'ın, babasından kalan malların paylaşımında kendisine haksızlık ettiğini, bu nedenle aralarında husumet bulunduğu için dilencilik yaparken onun adına düzenlediği kimliği kullandığını iddia ettiği öğrenildi.


 

'SİLAHLI YAĞMA'DAN KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI VARMIŞ


Yapılan GBT ve UYAP sorgusunda ise Musa Coşar hakkında "silahlı yağma" suçundan İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi’nce kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı.

Musa Coşar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. 

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