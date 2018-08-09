HiCare: Telefonunuzu yüksek verimde kullanın

HiCare’i ücretsiz olarak Google Play Store üzerinden indirebilir ve hemen kullanmaya başlayabilirsiniz. Türkçe dil desteği ve akıcı arayüzü sayesinde gerek yazılımsal gerekse de donanımsal konuda pek çok detaya rahatlıkla erişebiliyorsunuz.

Uygulamanın ana ekranında 3 önemli başlık var. Bunlar: Öneriler, Servis ve Ben.

Öncelikle, bu uygulamadan yüksek verim alabilmek için “Ben” başlığına giderek Huawei profilinizle kayıt olarak cihazınızı tanıtabilirsiniz. Ardından “Öneriler” başlığına tıkladığınızda, çeşitli kullanım ipuçlarıyla karşılaşıyorsunuz. Fotoğraflarınızı hızlıca aramaktan arayüz detaylarına, ekran kilidi ayarlarından çeşitli özelleştirmelere kadar işinize yarayacak pek çok detay burada yer alıyor.

“Servis” kısmına adım attığımızda ise, oldukça detaylı bir bakım – yardım bölümünün mevcut olduğunu görüyoruz. Her elektronik eşya gibi akıllı telefonlarda da zaman zaman sorunlar belirebilir. Bu sorunları bazen kendiniz çözebilir bazen de profesyonel yardıma ihtiyaç duyabilirsiniz. İşte “Servis” başlığı, istenmeyen durumlar oluştuğunda kolaylıkla atlatabilmeniz için size çeşitli seçenekler sunuyor.

Örneğin, Akıllı Tanılama başlığına giderek cihazınızın çeşitli donanım bileşenlerini test ederek çalışıp çalışmadıklarını görebilirsiniz. Yine sistem güncellemeden veri yedeklemeye kadar pek çok seçenek burada sizi bekliyor.

İsterseniz canlı sohbet başlatarak cihazınız hakkında bilgi alabilir, isterseniz de yedek parça fiyatlarını öğrenebilir, isterseniz de size en yakın yetkili servisi öğrenerek cihazınızı onarıma gönderebilirsiniz. Üstelik onarım ve bakım süreçleri de yine HiCare uygulaması üzerinden takip edilebiliyor.

Toparlamak gerekirse Huawei, teknoloji severlere gelişmiş akıllı cihazlar sunarken bir yandan da bu cihazlardan tam verim almalarını, yaşanabilecek herhangi olumsuz bir durumda da sorunları kolaylıkla çözerek hayatlarını daha da kolaylaştırmayı hedefliyor.

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