'Hiçbir erkek futboldan aldığım huzuru vermedi'

Muhteşem Yüzyıl’ın Ayşe Hatun’u olarak tanıyoruz onu. Ama aslında yeşil sahaların ‘artist’ forveti o. Tabi ki sahalarda da olsa ruju ve rimeli her zaman yanında. ‘Kadından futbolcu mu olur’ diyen erkeklere meydan okuyacak kadar da cesur yürekli.

PINAR YILDIZ YÜKSEL

Survivor 2014'ün yarışması olan Serenay Aktaş, Avrupai güzelliği ile Hülya Avşar’ın gençliğine anımsatıyor. Futbol oynamasına rağmen düzgün bacaklarıyla da oldukça seksi. Şimdiden Ada’nın en güzel kadınları arasında adı geçiyor. Ancak o ‘ben sporcuyum, asla mücadeleyi bırakmam’ diyerek güzelliğinin dışında da tüm rakiplerine de meydan okuyor. Tribünlerden ‘sabah çalan alarmım ol, seni hiç ertelemem’ diye tezahüratlar alan Serenay ile Metrocity Essporto Healt&Fitness Club'ta buluştuk ve oyunculuğu, futbolu, aşkı ve Survivor’ı konuştuk.

Tribünlerden ‘sabah çalan alarmım ol, seni hiç ertelemem’ diye tezahüratlar alan Serenay ile oyunculuğu, futbolu, aşkı ve Survivor’ı konuştuk.

Nasıl başladı futbol maceran?

Sokak arasında erkekli kızlı futbol oynardık. Ama aralarında en çok zevk alan bendim. Genç kızlığa adım atınca erkeklerin arasında oynayamaz oldum. Ama 16 yaşımda tekrar döndüm ve lisanlı olarak Zeytinburnu Spor’da oynamaya başladım. Şimdi de 1207 Antalyaspor’da devam ediyorum.

‘BANA FUTBOL KADAR HUZUR VEREN BİR ERKEK OLMADI’

Futbolun neyi cezbetti seni?

Bu duyguya tam açıklık getiremiyorum ama şu şekilde ifade edebilirim. Bana futbol kadar huzur veren bir erkek olmadı hayatımda. O 90 dakika boyunca her şeyden kopuyorum. Aynı şeyi oyunculukta da hissettim. Bu yüzden oyunculuğu tercih ettim.

Hedefin oyunculuk muydu?

Hedefim Almanya’ya transfer olup oradaki bir kulüpte futbol oynamaktı. Çünkü orada kadınlar futbolda para kazanabiliyor, burası gibi değil.

Vücudunun erkekleşmesinden, bacaklarının çarpık falan olma ihtimalinde korkmadın mı peki?

Ayağa kalkıp göstereyim mi vücudumu (kahkaha atıyor). Bacakların yamulur dediler ama olmadı. Gayet düzgün. Tek korkum çok fazla uzamaktı. Çünkü bir ara basketbol oynadım ve yüzdüm. Hep dua ettim lütfen Allah’ım boyun 1.75 ‘i geçmesin diye.

Dileğin oldu mu, boyun kaç?

Evet, 1.73 cm

Futbolcu olduğunu duyan erkekler, ‘hadi gel birlikte oynayalım bakalım’ diye meydan okudular mı?

Halı saha maçlarına çok davet ediyorlar ama antrenörüm müsaade etmiyor. Çünkü sonuçta erkekler ve daha sert oynuyorlar.

Peki, sahada senin daha iyi olduğunu gören erkekler sert müdahalede bulundular mı hiç?

Arada makarasına oynadığımızda ‘oha, bize gel bizim takımda oyna’ diyorlar. ‘Seranay tek biz hepimiz’ diye espriler de yapıyorlar.

Hangi futbolcuları beğeniyorsun?

Ronaldo, Messi, Ronaldinho, Fernando Torres, Drogba. Galatasaraylıyım ve Selçuk İnan muhteşem bir orta saha.

Senin bir lakabın var mı peki?

Sahada bana genelde ‘artist’ derler (gülüyor)

Sen de imaj yapıp çıkıyor musun sahaya?

Bizim takımda bütün kızlar saçını tepeden toplayıp çıkar maçlara. Ama benimki hep açıktır. Çünkü toplayınca rahat edemem.

Sahaya çıkarken makyaj yapıyor musun?

Eye liner, rimel ve ruj olmadan asla sahaya çıkmam. Uğuruna inanırım.

‘SABAH ÇALAN ALARMIM OL, SENİ HİÇ ERTELEMEM’

Kadın futbolcuları görünce tezahüratları değişiyor mu erkeklerin?

Genelde şaşırıyorlar, laf atıyorlar. Mesela bir gün bana biri, ‘sabah çalan alarmım ol, seni hiç ertelemem’ dedi. Ben sahada gülmemek için kendimi zor tuttum. Gol de attığım ciddi bir maçtı.

Regli dönemlerinde ne yapıyorsun Serenay?

İlk iki gün dışında sahaya çıkınca performansım daha çok artıyor aslında. Yorulduğumu hissetmiyorum regliyken. Tedbirimi alıyorum tabi, tayt falan giyiyorum. Ama ağrı, sızı hissetmiyorum.

Survivor’da napacaksın regli dönemlerinde?

Kadınlara ped verildiğini biliyorum.

‘SABRIMI TAŞIRIRLARSA TERSİM KÖTÜDÜR’

Sahada kadınlar arasında saç saça baş başa kavgalar çıkıyor mu?

Çıkıyor tabi. Ama ben pek kavgaya girmem, sabırlıyımdır. Ancak sabrımı taşırırlarsa tersimde kötüdür.

Sahada da oluyor mu kadın kıskançlıkları?

Of olmaz mı? Çok saçmadır anlam veremem. Zaten kadından şu olmaz bu olmaz denilen bir toplumda futbolcu olmuşuz. Kadın da seks objesi olarak görülüyor. Bir de biz birbirimizi eziyoruz. Ben hemen hissederim kıskanıldığımı ve çok dua ederim. Beni de o dualar koruyor.

Sahadayken seks objesi olarak görüldüğünü mü hissediyorsun?

Sadece saha da değil normal hayatta da hissediyorum. Eşofmanla bile sizi farklı şekilde gören, yiyecek gibi bakan erkekler oluyor. Cinsel açlığım Afrika’sıdır Türkiye.

Sen sahadayken oldu mu böyle vakalar?

Ya sahada da düşünmesinler artık yuh yani.

Maçlara ceza olarak kadın ve çocukları alıyorlar. Ne düşünüyorsun bu uygulama hakkında?

Ceza olarak adlandırmasalar aslında güzel bir uygulama. Çünkü kadınların ilgisi artıyor, gidip izliyorlar. Ancak ceza olunca kadınlar seyirci olarak sayılmıyor sanki. Bu çok saçma. Kadınlara özel uygulama olarak düşünelim bunu.

Kadınların tribünlerde çok fena küfür ettiğini söylüyorlar…

Ben duymadım ama ÇARŞI’nın kadın taraftarlarının bu konuda agresif olduğunu biliyorum.

Ondan daha iyi oynarım dediğin futbolcu var mı?

Var tabi ama isim vermem. Çoğu kadın futbolcu pek çok erkekten daha iyi oynar ve futboldan daha çok anlar. Çünkü futbol sadece koşarak oynanmaz. Zekâ gerektirir. Kadınlarda bu var ama bazı erkeklerde futbol oynarken zekâ yok.

Şu an oyunculuk yapıyorsun ve aynı zamanda futbol oynuyorsun. Antrenmanlara katılabiliyor musun?

Antrenmanlar Antalya’da olduğu için katılamıyorum. Tek başıma yapıyorum. Koşuyorum, şut atıyorum. Bir de sezon öncesi kampa katılıyorum.

Kulüpten tepki gelmiyor mu?

Hayır, çok iyi bir hocam ve takımım var. Şu an sadece bir maç boş geçtim. 6 maç oynadık; 9 golüm ve 2 asistim var. Görevimi yerine getiriyorum yani.

Oyunculuk mu futbolculuk mu desem?

Öyle deme Pınar ya, çok zor bu. Böyle bir yol ayrımına geleceğimi düşünmüyorum. Çünkü keyfimden çalıp futbola zaman ayırırsam böyle bir seçim yapmak zorunda kalmam. Ancak bir sıralama yaparsam futbol 2. sırada artık.

Oyunculuğa nasıl başladın?

Bölüm oyunculuğu ile başladım. Yahşi Cazibe, Türk Malı, Kalbim Seni Seçti, Alemin Kralı gibi dizilerde bölüm oyunculuğu yaptım. Ancak ortamdan çekindim ve kendimi çektim daha sonra.

Neden çekindin?

Bir kadın olarak yolda bile yürümek zorken bu ortamda bulunmak, benim gibi yetişmiş bir kız için çok zordu. Alkol bile kullanmam mesela.

Peki, bir şeyle karşılaştın mı?

Evet. Ben kolay inanan biriyim. Bir şeyi anlamam için illahi açık açık dillendirmesi gerekiyor. Davranışlarından çözemiyorum. İlk başlarda toydum ama şimdi çözdüm bunu.

Cinsellikle ilgili bir talep miydi bu?

Evet, ama sadece o değil. Genel olarak da zordur bu camia.

Bu durumu nasıl yendin peki?

Hamdi Alkan’ın jüri üyesi olduğu bir tiyatro yarışmasına katıldım. Ama iptal oldu. Ancak Hamdi Alkan’ın aklında kalmış olacağım ki hiç beklemediğim bir anda ‘Arka Aıradakiler’de rol almam için aradı beni. Burada da şunu fark ettim, siz kendinizi bildiğiniz sürece hiçbir şeyden korkmanıza gerek yok.

Yüzün çok Avrupai. Hülya Avşar’ın gençliğine benzettim seni…

Bunu bana çok söylüyorlar. Bazen de Beren Saat’e benzetiyorlar.

Hoşuna gidiyor mu?

Tabi. Hülya Avşar’ı çok beğeniyorum. Hele onun gençliği inanılmaz güzeldi.

Kendini tüm zorluklara karşı hazırlıklı hissediyor musun?

Biz aile olarak da çok şeyler aştık. Varlığı da yokluğu da gördük. Futbolda da sürekli azarlanıyordum sahada ama asla mücadeleyi bırakmadım. Hazırım, tüm zorlukları aşarım yani.

Oyunculukta var mı sevişmem soyunmam diye kuralların?

Öpüşmem demem ama çok ateşli bir sahnede yer almak istemiyorum. Umarım öyle bir sahne gelmez.

Ya gelirse?

Çok çok düşünürüm.

Acun seni neden seçti Survivor’a?

İstekli olduğumu gördü. Sporcu olmam ve futbolu sevmem Acun’u cezbetmiştir.

Nasıl bir yarışmacı olacaksın?

Olduğum gibi. Orası sabır istiyor. Sabredeceğim ve olabildiğim kadar kendimi frenleyeceğim. Yarışmalarda kazanmak için hırslanacağım, mücadele edeceğim.

İnsan ilişkileri çok zorluyor insanları orada…

Kendi halimde olmak istiyorum. Ama şartlar beni korkutuyor tabi. Açlık, yarışma stresi… Umarım kendim gibi olabilirim.

Makyaj yok, kuaför yok, her şey çok doğal… Zorlayacak mı seni bunlar?

Hayır, zaten pek kuaföre gitmem. Beni sadece yatacak yer zorlar.

Dedikodu ortamı, kutuplaşma olursa…

Off öyle şeyler yaşamayalım ya! Ben terazi burcuyum, ortadayımdır ve her şeyi dengelemeye çalışırım. Eşit olmaya çalışacağım. Herkesle iyi geçinebiliyorum.

Tamam ama insan ilişkilerinde katlanamadığın bir hareket yok mu hiç?

Yapmacıklık. Nefret ederim.

Eee birinin sana karşı yapmacık davrandığını hissetsen tepkin ne olur?

Mesafeli olurum.

Peki ya aşk, aşk yok mu hayatında?

Yok. Tek aşkım futbol ve oyunculuk.

Survivor’un yeni kadrosu hep sporcu ve bayağa iri kızlar da var. Bu seni korkutmuyor mu?

Kimseden çekinmiyorum. Sadece ada ortamından çekiniyorum.

Yarışmalarda başarılı olurum diyor musun?

Kısmet. Büyük konuşmayayım ama sporcuyum ve güzel sonuçlar alabilirim. Penaltılar benim mesela (gülüyor)

Senin için taş gibi hatun diyorlar. Sen de öyle görüyor musun kendini?

Aynaya baktığımda mutsuz olmuyorum ve bu bana yetiyor.

Hollywood’dan teklif aldığım doğru mu?

The Actors Studio’da Al Pacino’nun oyuncu koçluğunu yapan Tom Berenger Türkiyeye geldi ve bir workshop verdi. Kendisi bakışlarımı çok beğendiğini ve Amerika’ya gidersem bütün kadınların benden nefret edeceğini, farklı bir yapım olduğunu ve orada çok dikkat çekeceğimi söyledi. Mutlaka bir gün gidip Amerika’da film çekmem gerektiğini ve kendisinin bizzat bunu yapacağını da ekledi. Hatta beni götürmek istedi ama ben gitmedim.

Neden?

Çünkü burada yapmam gereken çok şey var. Belki bir kaç sene sonra.

İletişimi koparmadın değil mi?

Hayır, tabi ki. Mutlaka bir aksiyon filmi çekeceğimizi söyledi bana. Umarım gerçekleşir.

Ne var bundan sonrası için kariyer planlarında?

Survivor var. Çünkü benim hayalimdi Survivor. Pek çok güzel proje geldi ama kabul etmedim. İlk başvuru yapmak istediğimde yaşım tutmadı. İkincisinde başvuruları kaçırdım. Geçen sene Muhteşem Yüzyıl’da Ayşe Hatun rolüm devam ettiği için katılamadım. Kısmet bu seneymiş. Döndüğümde de sinema filmi çekebilirim. Ardından da güzel bir dizide yer almak isterim.