Röportaj: Pınar YILDIZ

Albümden önce ilk röportajı POSTA’ya veren Alişan ile ofisinde, henüz dumanı üstünde tüten parçalarını dinledik. Seçim yapmak çok zor. Ancak İbrahim Tatlıses’ten dinlemeye alıştığımız ‘Beyaz Gül Kırmızı Gül’ adlı türküyü alışılmışın çok dışında okumuş. Flamenkoyla başlayan şarkı Arap ritimleriyla sona eriyor. Bence bu yaza kesinlikle damgasını vuracak. ‘Vebal’ adlı parçası ise vebali alınmış pek çok kişiyi derinden etkileyeceğe benziyor.

Yeni albümünün adı ‘Seni Biraz Fazla Sevdim’ . Aşk da öyle mi oluyor, biri daha mı fazla seviyor?

Tabi iki tarafta eşit sevmiyor. Biri daha fazla seviyor daha verici ve yapıcı oluyor.

Hayatında ‘seni biraz fazla sevdim ‘ dediğin biri oldu mu?

Oldu ama bu sözler benim için yapılmış şeyler değil. Ancak okurken düşündüğüm biri var. Öyle olmalı ki karşımdakine de geçirebileyim.

'HİÇ BİR KIZIN VEBALİNİ ALMADIM'

Bu albümde seni en çok anlatan şarkı hangisi?

'Vebal' adlı şarkım. Ben hiçbir kızın vebalini almadım. Bugüne kadar kimseyi kandırmadım. Vaadler verip yerine getirmediğim olmadı, böyle bir birliktelik yaşamadım. Ama benim vebalimi alanlar vardır. Çok kandırdılar beni!

Nasıl aldılar vebalini?

Gerçekten sevdiğini söyleyip inandırıp beni sürükleyenler oldu. Sonradan gerçek yüzünü gördüm. Yalancının mumu yatsıya kadar yanmıyor.

Sana yaklaşan kadınlar Alişan olduğun için mi yaklaşıyor?

Hayır, artık genç kızların aklı başında. Körü körüne karşısındaki sanatçı diye gidip onunla ilişki yaşamıyorlar. Çok eskidendi onlar. Ancak maddiyat değiştirebilir.

Aşk yaşanmıyor mu şimdilerde?

Zamanımızda gerçek aşkın yaşanmamasının sebebi maddi çıkarlar. Tv de gördüğüm çözemediğim birliktelikler oluyor. Kadın genç, adam yaşlı ya da kadın 50 kilo, adam 100 kilo. Aralarındaki aşkı ben çözemiyorum. Buradaki tek aşk para oluyor.

Bizim camiadan hiç bir kızın kendinden daha düşük maddiyatta biriyle olduğunu görmedim. Bu sadece kızlarda değil erkeklerde de var.

Erkeklerde de mi başladı?

Tabi, çünkü herkesin tek derdi hayatımı nasıl kurtarırım oldu. Bir yere gelmeye çalışan adamları görüyoruz. Yanlarında zengin, ondan onlarca yaş büyük kadınlarla ilişki yaşıyorlar.

Aşık olmuş olamazlar mı?

Hiç sanmıyorum, aşk çok zor. Adamın ve kadının geçmişine bakıyorsun hatrı sayılır sayıda ilişki var. Düşünün bakalım...

'BENDEN ÇOK ZENGİN OLAN KIZDAN KORKARIM'

Kendinden daha zengin bir kızla olur musun?

Benden daha zengin bir kız olabilir ama hiçbir zaman kendimi onun altında ezdirmem. Bir erkek bir kadınla bir yere giderse hesabı erkek öder, kadına ödetmez biz böyle gördük.

Peki fakir bir kızla evlenir miydin?

Evlenirim ama benden aşırı zengin saraylarda büyümüş bir kızla evlenmem.

Neden?

Korkarım. Belli bir hayat standardı vardır. Onu karşılayamamaktan korkarım.

Eşinden maddi destek alır mıydın?

Hayır asla. Kendi gücümün yettiğince yaşamaya çalışırım.

Yok mu hayatında biri?

Vallahi yok

Neden olmuyor?

Benim kısmetsizliğim. Doğru şeyler yaşamadım ya da doğru çevrede dolaşmıyorum. Belki de istemiyorum.

Büyü mü var?

Olabilir. Zaman zaman hayatımda öyle şeyler yaşadım.

E artık evlenmeyecek misin?

O kadar uzun süredir biriyle ilişki yaşamıyorum ki, bundan sonra nasıl olacak bilmiyorum. Yaşım 37 oldu. Çok seveceğim, vıcık vıcık olacağım bir aşk olacağını sanmıyorum. Bundan sonra biriyle görürseniz, onunla da evlenirim zaten. Evlilik mantık işi sadece aşk ve sevgiyle olmuyor. Başka şeylerde istiyor.

Mantığına uygun olan nedir?

Bana, işime ve aile saygı gösterecek birisi olabilir. Tabii bende karşımdakine aynı şekilde.

Yabancı biriyle evlenir miydin?

Evlenmem için müslüman olmalı. Çünkü çocuk olduktan sonra o hangi dine mensup olacak? Vaftiz mi olacak hocaya mı gidecek? Yakın arkadaşlarımda bu durumlara şahit oldum. Bu yüzden aynı dine mensup olmasını isterim. Bu ciddi bir sorun bana göre.

Çocuk istiyor musun?

Çocuk özlemimi yeğenimle gidermeye çalışıyorum ama kendi çocuğum olsun istiyorum artık.

Kız erkek fark eder mi?

En az 3 çocuğum olsun istiyorum. Kalabalık bir ailede büyüdüğüm için benim de çok çocuğum olsun istiyorum. Ablaları abileri olsun hepsinin.

Hep kız olsa erkeğe kadar dener misin?

Denerim tabi! En son ‘İmdat’a kadar denerim (gülüyoruz). Kız evlat çok hayırlı derler ama bizim ailede kız yok. 11 tane erkek kuzeniz. Kız çocuğuna hasret var ama hepsi kız olsun istemem. Arada bir erkek olsun soy yürüsün. Hatta bir kız iki erkek olsun.

'KANKALIĞA TÖVBELİYİM!'

Alişan kızların kankasıydı. Ne oldu da bitti bu kankalık?

Kankalarımdan çok darbe yedim. Akıllandım artık. Daha seçiciyim ve daha temkinli yaklaşıyorum.

Nasıl darbe yediniz?

Bir şekilde çıkarlar uyuşmayınca ya da 3. kişilerin çok fazla laf getirip götürmeleri arayı bozuyor. Bugüne kadar dostluklarını hep sağlam temele kurduğumu düşünüyordum ama yanılmışım. Benim gibi bir adam yanılmışsa ve bunun pişmanlığını yaşıyorsa burdan herkese tavsiyem, kimse için 'bu bana hayatta yalnış yapmaz, kardeşimdir' diye düşünmesinler. Birgün gelir herkes herkese yanlış yapabilir.

Arkadan mı vuruldunuz?

Yok direk önden vuruldum. İnsanoğlu işte, bu devirde kardeş kardeşi kabul etmiyor... Tövbeliyim kankalığa artık!

Genelde kadınlarla çok sıkı arkadaştınız...

Çünkü ben çok iyi bir sırdaşım. Kimsenin sırrını başkasına söylemem sonuna kadar bende kalır. Bir kadına arkadaş olarak yaklaşıyorsam benim için ömrümün sonuna kadar arkadaştır, kardeştir. Bir erkekle çıkıyorlarsa aralarında sorun olursa ben düzeltirdim, aralarını bulurdum ama bu pek iyi birşey değilmiş.

'DEMETLE ASLA BARIŞMAM!'

Demet Akalın ile tekrar barışmayacak mısın?

Asla! Bazı şeyler vardır tolere edebilirsin ama dönüşü olmayan şeyler de vardır. O dönem yapılan konuşmaları herkes gördü. Allah yolunu açık etsin.

Sana cimri diyorlar…

Vakti zamanında bir arkadaş espiri yaptı, üstüme yapışıp kaldı. Benim en sevmediğim şey cimri insan tipidir. Bundan sonra biri bana cimri derse onun cevabını sert veririm. Tersine tutumlu da değilim. Bugüne kadar kazandığım paraları anneme vermeseydim asla para biriktiremezdim. Cimri adamla arkadaşlık bile etmem.

Anne kuzusu musun?

Hala ailemle yaşıyorum. Annemle aram çok iyi ama sürekli annesiyle beraber hareket eden her kararı annesiyle alan biri değilim.

Evleneceğiniz kızı mutlaka annenizin onaylaması gerekiyor mu?

Evleneceğim kızın annem ve babam tarafından onaylanmasını isterim. Onların istemediği biriyle evlenmem. Bizim gelenek ve görenelerimiz böyle. Bizde sadece kişiler evlenmiyor aileler de evleniyor. Ben ne ailesinin beni istemediği ne de benim ailemin istemediği bir kızla evlenirim.

Oldu mu hiç öyle bir ilişkin?

Oldu tabi. Karşı tarafında beni istemediği şeyler oldu. Annem bana direk bu kızı istemiyorum demedi. Yaşa kendin gör dedi ve dedikleri çıktı.

'BÜTÜN GÖZLERİN KIZ ARKADAŞIMDA OLMASI BENİ DELİRTİR'

Kıskanç mısın?

Evet! Bir ortama girdiğimizde bütün gözlerin onda olması beni delirtir. Çalıştığı yeri mutlaka gidip görmem lazım. Gittiği yeri bana söylemesi lazım. Çok fazla erkeğin olduğu yere girmesin. Kıskanmayan adamın da sevgisinden şüphe ederim.

'BÖYLE TÜRK ERKEĞİ MODELİ GÖRMEDİM’

Mesela Serdar Ortaç'ın dediği şey çok fena. Eğer bir erkek kız arkadaşımın şurasına burasına bakılınca ben gurur duyuyorum diyorsa, ya böyle bir modeli ben tanımıyorum. Bu kabul edilemez birşey. Bunu bir kadın bile kabul edemez. Avrupa'da böyle şeyler oluyor belki ama orada namus cinayeti denen birşey yok ki... Böyle bir Türk erkeği modeli görmedim.

GAY ROLÜ OYNADIĞIM İÇİN BABAM BENİMLE KONUŞMADI

Alişan nasıl bir baba olur?

Babam gibi bir baba olurum. Küçükken babamdan tokat yemişimdir ama bana her zaman yalan söylememeyi öğretmek içindir bu. Hala hakkımda bir haber çıktığında onu annem babam okuyacak diye düşünüyorum.

Bugüne kadar babanızın çok şiddetli kızdığı bir haber oldu mu?

Haber değil de bir rol yapıştım. ‘Cennet Mahallesi’nde gay rolü canlandırmıştım. O dönem babamla aramız bozuldu. Benimle 15 gün konuşmadı. Bir daha asla gay bir rolü oynamam.

Oyunculuğa tekrar dönecek misiniz?

İstiyorum ama çalışma şartları çok ağır. Dizi yapıyorsam müziği unutmam lazım. Şu an düşünmüyorum. Sadece sit-com düşünebilirim.

Tv programı yapacak mısınız?

Bir kaç kanaldan teklif var ama formatlı bir program istiyorum. Yarışma programı ya da dünyada tutulmuş bir formatın sunuculuğu olabilir.

Şu an ki yarışma programlarından sunmak istediğiniz var mı?

'Ben Bilmem Eşim Bilir'i çok beğeniyorum. İlker de çok başarılı

Jüri üyeliği düşünmez misiniz?

İstemem. O tür programların yeni bir star çıkaracağını da düşünmüyorum. Orada jüri izleniyor zaten.

Beste Fabrikası olarak nitelendirilenler var ama...

Onun yaptığıda müzik olmuyor işte. Öyle yapa yapa bir bakıyor o fabrika kapatmış iş yerinde grev var yazıyor (gülüyor)

Yeni imajınız sakal ve bıyık var. Bir ‘Süleyman imajı’ mı bu?

Ben hep kirli sakallıydım. Şu an sadece daha uzun. Hakan Akkaya'nın tavsiyesiyle oldu. Suratım çok yuvarlak , sakal bırakırsak biraz daha uzun görünür dedik.

ŞEHZADE DEĞİL PADİŞAHIM

Şehzade tarzı olmuş...

Öyle mi, ama olmuşken padişah olalım şehzade değil ( gülüyoruz)

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