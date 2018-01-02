Hıçkırık dizisi 2. bölüm fragmanı (Hıçkırık dizisi oyuncuları kimdir?)



KANAL D'NİN HIÇKIRIK DİZİSİNİN KONUSU NE?

HIÇKIRIK DİZİSİNİN 2. BÖLÜM FRAGMANI



HIÇKIRIK DİZİSİ OYUNCULARI KİMLERDİR?

Elif Bayram

ekranlarının yeni günlük dizisikonusu ve oyuncu kadrosu ile merak konusu haline geldi. Hıçkırık dizisi oyuncuları kimlerdir? İşte, Hıçkırık dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu…acılı ve imkansız aşkının anlatıldığı dizinin genel hikayesi şöyle; Kenan, çocuk yaşta ailesini kaybetmiş ve yetimhanede geçirdiği acı dolu yıllardan sonra İstanbul’un en zengin işadamlarından Azmi Karaoğlu onu bulmuştur. Azmi Bey, Kenan’a sahip çıkmış ve onu yetimhaneden kurtararak kendi konağına almıştır. Kenan’ın hayatını asıl değiştiren ise,evinde henüz çocuk yaştayken tanıştığı Azmi Bey’in kızı Nalan olmuştur. Kenan ve Nalan birlikte büyümüş; birbirlerinin en yakın dostu, sırdaşı haline gelmişlerdir. Bu yakınlık, aradan geçen 15 yılda büyük bir aşka dönüşür. Günümüzde iki genç de 20’li yaşların ortalarına gelmiştir. Birbirlerine delicesine aşıklardır ancak bu aşkı itiraf edecek cesareti bulamamaktadırlar. Kenan ve Nalan’ın hayatını altüst eden kişi ise, son derece tehlikeli ve ürkütücü bir adam olan İlhami olur.Sezgi Sena Akay, 1995 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Lise eğitimini Erenköy Kız Lisesinde tamamladı. Lisans eğitimini ise Yeditepe Üniversitesi Halkla İlişkiler bölümünde tamamlayan Sezgi Sena Akay, sporla da çok yakından ilgilendi ve profesyonel olarak Voleybol oynadı.2012 yılında katılmış olduğu Best Model yarışmasında birinci seçildikten sonra yıldızı parlayan Sezgi Sena Akay, güzelliği ve düzgün fiziği ile dikkat çekmeyi başardı ve ekranlarda oyuncu olarak boy göstermeye başladı.İlk oyunculuk deneyimine 2014 yılında Zeytin Tepesi adlı dizide başladı. Ardından Muhteşem Yüzyıl Kösem, Acı Aşk gibi dizilerde rol alarak oyunculuk kariyerinde ilerlemeye başladı.Barış Arda Hacıoğlu, 1991 yılında dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finans bölümü mezunu olan Barış Arda Hacıoğlu, sporla da yakından ilgilidir ve düzgün fiziğini fitness ile geliştirdi.2013 yılında Best Model yarışmasında en iyi 2. model seçilen Barış Arda Hacıoğlu,bu yarışmadan sonra modelliğin yanı sıra oyuncu olarak ekranlarda yer aldı. Reklam filmleri ve klipler de rol aldı.Barış Arda Hacıoğlu, ilk olarak Zeytin Tepesi dizisindeki rolüyle oyunculuğa adım attı. Sonrasında ise TRT ekranında yayınlanmış olan Ali Ayşe'yi Seviyor dizisinde ve Fox TV’de yayınlamış olan Şehrin Melekleri adlı dizide rolaldı.Dizilerin yanı sıra bir de Sinema filmi tecrübesi bulunan Barış Arda Hacıoğlu, Şahan Gökbakar'ın "Recep İvedik 4" adlı filminde rol aldı.Selçuk Özer, 1954 yılında Erzincan‘da doğdu.1968 yılında Avni Dilligil Tiyatrosu’nda oyunculuğa başladı. Oğuz Aral Tiyatrosu, İstanbul Tiyatrosu, Gülriz Sururi – Engin Cezzar Tiyatrosu, Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu ve Dostlar Tiyatrosunda tiyatro oyunculuğu yaptı.1973 yılında Halit Refiğ‘in “Vurun Kahpeye” filminde sinema oyunculuğu yapmış ardından 1983 yılında senaryosunu Attila İlhan‘ın yazdığı ve TRT 1‘de yayımlanan, “Kartallar Yüksek Uçar” dizisinde rol aldı.2007 – 2009 yılları arasında senaryosunu Raci Şaşmaz‘ın yazdığı, başrolünde Necati Şaşmaz‘ın oynadığı “Kurtlar Vadisi Pusu” dizisinde Turan Kaçgar karakterini canlandırdı.Nurseli İdiz, 6 Ekim 1960 tarihinde İstanbul’da Pendik’de doğdu. İskeçe göçmeni ressam Faruk Nafiz Çamlıbel ve annesi Deniz Çamlıbel’in kızıdır. Lisede Fen bölümünde okudu. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü ve Arkeoloji ve Sanat Tarihi bölümünden mezun oldu.1981’de Ankara Sanat Tiyatrosu’nda çalışmaya başlayarak “Küçük Adam Ne Oldu Sana?” oyunu ile sanat hayatına başladı. Ankara ve İstanbul Devlet Tiyatroları’nda ve İstanbul Şehir Tiyatroları’nda görev yaptı.1981’de, TRT’de “Şarkılar Neyi Söyler” adlı programı ve “Prizma” adlı programı sundu, “Geçmiş Bahar Mimozaları” dizisiyle adını ekranda duyurdu. “Kız Kulesi Aşıkları”, “Böcek” adlı filmleriyle adından sinemada da söz ettirdi. 1991 yılında televizyonda “Saklambaç” adlı bir program sundu. Birçok sinema ve dizi filmlerde rol aldı.Usta oyuncu, müzisyen, Cem İdiz ile 1983 yılında evlendi ve 15 yıllık eşinden 1999 yılında boşandıktan sonra da İdiz soyadını kullanmaya devam etti. 1985 doğumlu Canan Elif İdiz adında bir kızları var.