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Hidayet Türkoğlu: 'Herkesi kendi olgunluğuna bırakıyoruz'

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, PTT Erkekler Türkiye Kupası basın toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Hidayet Türkoğlu: 'Herkesi kendi olgunluğuna bırakıyoruz'
Hidayet Türkoğlu, Fenerbahçe Doğuş Başantrenörü Zeljko Obradovic ile Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman arasında yaşanan gerginlikle alakalı olarak, "Sporun içerisinde bu tip olaylarla her zaman karşılaşıyoruz. Bunlar sporun heyecanını biraz daha artıran durumlardır. İkisi de olgun insan. İkisi de benden büyük. İnsanlara nasıl davranacaklarını söyleyecek değiliz. Zeljko Obradovic, Türk basketboluna bana göre çok şey katmıştır. Geçen seneki başarısı ortada. Kupada yarın güzel bir basketbol izleyeceğiz. Bunlar sporun içinde var. Biz bu konuya federasyon olarak mümkün olduğunca dahil olmamaya çalışıyoruz ve herkesi kendi olgunluğuna bırakıyoruz" dedi.
 

"TÜRK BASKETBOLU HAK ETTİĞİ YERDE OLACAKTIR"


Türkiye Kupası'nda eleme sisteminin heyecanı artırdığını dile getiren Hidayet Türkoğlu, "Tek maç üzerinden oynanıyor. PTT'ye de teşekkür etmek istiyorum. Burada bulunmayı hak eden 8 takım var. Onlara da teşekkür ediyorum. Türk basketbolu hak ettiği yerde olacaktır. Bu güzel turnuvayı gerek televizyon başındakiler gerekse salona gelecek binlerce taraftar keyifle izleyecek. Çok kaliteli takımlar var. Seyircisi bol olan, keyifli bir 4 gün izleyeceğiz" diye konuştu.
 


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