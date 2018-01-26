Hidayet Türkoğlu'ndan NBA'deki temsilcilerimiz hakkıda açıklama

Erdinç Şahin

performanslarıyla da yakından ilgilendiklerini vurgulayan, sözlerini şöyle tamamladı:"İnşallah'de başarılı olur. Furkan Korkmaz bir sakatlık süreci yaşıyor.ile takım arkadaşı olması ister istemez Cedi Osman'ın izleyici potansiyelini artırıyor. Kendisine gelen fırsatları da çok iyi değerlendirdiğini düşünüyorum. Bu isimler çok genç oyuncular, umarım uzun yıllar bizi gururla temsil ederler. Eski bir NBA oyuncusu olarak bir ağabeyleri olarak onlarla sık sık iletişim içerisindeyim.da uzun yıllardır bizleri temsil ediyorlar. Sayısal olarak NBA'de güçlüyüz. Furkan Korkmaz umarım sakatlığını atlatır,'da şampiyonluk yaşayan bir isim olarak Türkiye'ye döner."