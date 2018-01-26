Hidayet Türkoğlu'ndan NBA'deki temsilcilerimiz hakkıda açıklama

Furkan Korkmaz
, Ersan İlyasova ve Ömer Aşık'ın
performanslarıyla da yakından ilgilendiklerini vurgulayan Hidayet Türkoğlu
, sözlerini şöyle tamamladı:
"İnşallah Furkan ve Cedi de NBA
'de başarılı olur. Furkan Korkmaz bir sakatlık süreci yaşıyor. Cleveland Cavaliers'ta LeBron James, Kevin Love, Dwayne Wade
ile takım arkadaşı olması ister istemez Cedi Osman'ın izleyici potansiyelini artırıyor. Kendisine gelen fırsatları da çok iyi değerlendirdiğini düşünüyorum. Bu isimler çok genç oyuncular, umarım uzun yıllar bizi gururla temsil ederler. Eski bir NBA oyuncusu olarak bir ağabeyleri olarak onlarla sık sık iletişim içerisindeyim. Ersan İlyasova ve Ömer Aşık
da uzun yıllardır bizleri temsil ediyorlar. Sayısal olarak NBA'de güçlüyüz. Furkan Korkmaz umarım sakatlığını atlatır, Cedi Osman da Cleveland
'da şampiyonluk yaşayan bir isim olarak Türkiye'ye döner."
Erdinç Şahin