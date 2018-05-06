Hıdırellez dolandırıcılığı: Hızır Aleyhisselam'ım dedi, küçükbaş kurban istedi

"Yanından ayrılıp tekrar geleceğim ve 'Ya Muhammet Ya Ali' dersen Hızır olduğumu anlayacaksın"
 

Hıdırellez dolandırıcılığı: Hızır Aleyhisselam'ım dedi, küçükbaş kurban istedi
Erzurum’da kendisini 'Hızır Aleyhisselam' olarak tanıtan bir kişi, kendisine inanan A.S.K.'nin bin lirasını dolandırdı. Dolandırılan A.S.K., "Dış görünüşüne aldandım” derken; polislerin Kayseri yolunda gözaltına alınan E.D. çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Olay, 1 Mayıs günü merkez Yakutiye ilçesi Mumcu Caddesi'nde meydana geldi. A.S.K. adlı kişinin yanına giden E.D., kendisini 'Hızır Aleyhisselam' olarak tanıttı. A.S.K.'ye, "Senden küçükbaş bir kurban hediye etmen isteniyor. Hediye edersen sana daha fazla hediyeler ve müjdeler geleceği bildirmem istendi" dedi. A.S.K. de "Sana nasıl inanacağım?" diye sordu. E.D., "Yanından ayrılıp tekrar geleceğim ve 'Ya Muhammet Ya Ali' dersen Hızır olduğumu anlayacaksın" diye cevap verdi. Bunun üzerine A.S.K., ATM'den çektiği bin lirayı E.D.'ye verdi. A.S.K., ismini dahi bilmediği dolandırıcıya Kayseri'ye gitmesi için bir de otobüs bileti aldı.
 

"PEYGAMBER EFENDİMİZİN ADINI SÖYLEYİNCE KANDIM"


Aradan birkaç saat geçmesine karşın E.D. geri dönmeyince, dolandırıldığını anlayan A.S.K., polise giderek şikayetçi oldu. Hızır tarafından dolandırıldığını söyleyen A.S.K., "Dış görünüşüne aldandım. Peygamber efendimizin de adını söyleyince kandım" diye konuştu.

Yapılan çalışmayla E.D., Erzincan'ın Tercan ilçesinde yakalanarak Erzurum'a getirildi. Suçlamaları kabul etmeyen E.D., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.


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