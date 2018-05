Hıdırellez mesajları... Hıdırellezde nasıl dilek tutulur? Ahırkapı nerede?

Akın Güler

Tüm yurtta Hıdırellez coşkusu yaşanıyor. Bir Türk geleneği olan bu güzel günde insanlar dilek tutup Ahırkapı'ya akın ediyor. Hz. Hızır ile Hz. İlyas Peygamberin kavuşma günü olarak kabul edilen ve baharın müjdeleyicisi anlamına gelen bu anlamlı günde vatandaşlar birbirlerine güzel mesajlar yollamyı da eksik etmiyor.Hıdırellez yağmurlarının damlaları altın olur. Bu damlalardan nasiplenmenizi dilerim. Hıdırellez gününüz kutlu olsun.Hıdırellez'e kadar bir tutam, hıdırellez den sonra tutam tutam. Kul sıkışmayınca Hızır yetişmez.Hıdırellez yaz kapısı,yedi gün sürer tipisi.Yaz dileğini tahtaya, bu hafta kabul olmazsa olur haftaya. Hıdırellez Bayramınız kutlu olsun.Sezen Aksu’nun Hıdrellez şarkısı da bugün en çok konuşulanlar arasına girdi, Hıdrellez şarkısının sözleri şu şekilde;Bahar oldu amanAl kese astım gül dalınaAdadım yarin adınaİki göz oda..Dağ yeşil, dallar yeşilUyandılar bayramaHer gönül şenBir benim bahtım kara..Kokuyor buram buramFulyalar vakit tamamBir bana uğramadıBu bahar bayram..Ağlama hıdrellezAğlama be banaAcı ektim yerineAşk yeşerecek,yeşerecekBaşka bahara..Ne yolu var ne iziTanıdık değil yüzüDilerim Allah’tanAşk sözün özü..Sevdiğim yok, eşim yokAğardı bir gün dahaEy benim şans yıldızımGülümse bana…Hıdırellez günü Hazreti Hızır'ın İlyas peygamber ile buluştuğuna inanılır. Bu sebeple de hıdırellez günü yabancılara kucak açmak ve isteklerini reddetmemek gerekir. Zira Hızır'ın farklı suretlerle hıdırellez günü insanlara göründüğüne inanılır.Hızır ve İlyas'ın bir araya geldikleri gün olan Hıdırellezde her türlü dileğin onlar tarafından yerine getirileceğine inanılıyor. Bu nedenle çeşitli dilekler için çeşitli ritüeller gerçekleştiriliyor.Hıdırellez günü, doğa ve insan sevgisi çok önemlidir çünkü Hızır ve İlyas, insanları, doğayı, iyiliği ve cömertliği seven, bereketin simgesi olan, kutsallıklarına inanılan dinsel varlıklardır.Hıdırellezde neler yapılır sorusunun en temel yanıtı ile başlayalım. Gül ağacında dilek tutma nasıl yapılır? Gül ağacı seramonisi ve dileklerin asılması hıdırellez akşamında olur. Hıdırellezde dileklerin kabul olması için gül ağacının dibine şekiller çizilir notlar bırakılır. Hıdırellez sabahı da ilk iş gül ağacının dibine gidilir ve o notlar alınıp suya bırakılır.5 mayıs perşembe günü akşam ezanı vakti gül ağacında dilek dileme zamanıdır. Gül dallarına paralar asılır. (Eskiden kese içine para dikilip gül dibine gömülürmüş.) ya da açık cüzdan bırakılır. Dilekler bir kağıda yazılıp asılabileceği gibi şekil olarak da gül ağacının altına çizilebilir. Ev isteyen ev resmi araba isteyen araba resmi çizebilir. Bunu küçük taşlarla yapabileceğiniz gibi toprakla da oluşturabilirsiniz.Hıdırellez akşamı asılan paralar ve dilekler 6 Mayıs 2016 cuma sabahı erkenden geri toplanır. Para cüzdana konulur ve yıl boyunca o para harcanmaz. Hıdırellez parası kişiye o yıl boyunca darlık ve parasızlık yüzü göstermez.Hıdırılezde yapılması gerekenler bu kadar değil. Anadolu'da hıdırellez akşamında evdeki her kişi için yedi fasulye ya da yedi nohut ekilir. Kişilerin başına gelebilecek kötülüklerin ekilen bu fasülye ya da nohutlar gelmesi dilenir.Gül ağacında dilek tutarken yapmanız gerekenlere ek olarak bir de duasını okumanız gerekir. Hıdırellez dilek duası dilekler gül ağacına asıldıktan sonra yapılır. Hıdırellez dilek duası şöyledir;BismillahirahmanirahimBin bir adım bir adım /Allah bir adım adım / Kerim kerem Allah /Başımda bir duman var yardım eyle ya Allah / La ilaha illallah muhammeden resullullah yetiş imdadıma hızır ile Allah birsin sen kulla mişersin biz gibi kulların yardımcısı sensin hızır deryada erdim murada amin.Ahırkapı Sokak 41.003975 enlem ve 28.981833 boylamda yer almaktadır. Fatih ilçesine bağlıdır. Ahırkapı Sokak haritası Istanbul ili içinde nerede olduğu harita merkezinde gösterilmektedir. Ahırkapı Sokak posta kodu 34122. Rakımı (deniz seviyesinden yüksekliği) 8 metredir.