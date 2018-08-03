Milan Kulübü'nden yapılan açıklamada, 30 yaşındaki futbolcunun 18 milyon euro bedelle kiralandığı, satın alma opsiyonunun ise 36 milyon euro olduğu belirtildi.

İki yıl önce Napoli'den Juventus'a 90 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan Higuain, geçen sezon ligde 16 kez rakip fileleri havalandırdı.

Milan, siyah-beyazlı ekipte forma giyen 24 yaşındaki İtalyan savunma oyuncusu Mattia Caldara ile de 5 yıllık sözleşme imzaladı.

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Juventus da internet sitesinden yaptığı açıklamada, Milan'da forma giyen eski futbolcusu Leonardo Bonucci'yi renklerine bağladığını duyurdu.

31 yaşındaki İtalyan savunma oyuncusu Bonucci ise geçen sezon Juventus'tan Milan'a 42 milyon euro karşılığında geçmişti.

AA