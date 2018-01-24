Hijyene önem veren annelerin tercihi



Yumuşak yapılı ve hijyenik

Elif Bayram

Bebeklerin dünyaya geldikleri ilk andan itibaren bakım süreci de başlar. Çok hassas olunması gereken bu dönem, annenin bebek hijyenine daha fazla özen göstermesini gerekli kılar. Özellikle de yeni doğan bebeklerin banyo zamanına ayrı bir önem verilmelidir. Suyun sıcaklığından, banyo sırasında kullanılacak tüm ürünlere kadar annelerin dikkat etmesi gerekiyor. Bu ürünlerden en önemlilerinden biri banyo süngerleridir.Doğal selülozdan üretildiği için su emme kapasitesi yüksek olan banyo süngeri, kolaylıkla durulanıyor ve kolayca sıkılıyor. Hızlı kuruma özelliğiyle ile hijyen sağlıyor. Uzun süre kullanılmadığında sertleşebilen, ıslatıldığında yumuşak formuna geri dönen sünger, bebeğinizin hijyen ve temizliğini sağlamaya yardımcı olacak. Cildi tahriş etmeyen, yumuşak yapılı ve doğal süngerleri, bebeklerin vücut temizliği için tercih edebilirsiniz.Wee Baby’nin doğal selülozdan ürettiği yeni banyo süngeri aradığınız tüm özellikleri bir arada sunuyor.Wee Baby doğal selülozik banyo süngeri fiyatı: 10,84 TL