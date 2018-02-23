Hijyenik kadın pedleri güvenli mi?



DÖRT PLASTİK TORBAYA EŞDEĞER KİMYASAL



RAHİM AĞZI, YUMURTALIK VE MEME KANSERİ



BU RİSKLERİ EN AZA İNDİRMEK İÇİN



GÜVENLİ ALTERNATİFLER

Can Hakman

Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen, kadınların kullandığı ama güvenirliği ile ilgili yeterli araştırma bulunmayan hijyenik ped, tampon ve vajinal duş gibi ürünler hakkında önemli bilgiler verdi:“Kadın hijyen ürünlerinin tamamen güvenilir olduğunu söyleyen bir araştırma yok. Üstelik bağımsız sağlık organizasyonları tarafından yapılan araştırmalar, tampon ve pedlerde endişe veren karsinojen (kanser yapıcı madde) kimyasalların olduğunu belirtiyor.Bu ürünleri pazarlayanlar, ürünlerin güvenilir olduğunu ve kimyasalların çok az miktarda bulunduğunu söylüyorlar ama bu ürünler hayat boyu kullanılıyor. Daha konforlu olmak adına ürünlere eklenen boya, parfüm ve dioxin gibi maddeler çok geçirgen ve hassas olan vajinal mukozadan kolayca emilebiliyor.Kadın pedlerinin güvenilirliği nadiren tartışılan bir konu olmakla beraber, toplumun nerdeyse 1/3’ünü ilgilendirmesi nedeniyle hayati bir öneme sahiptir.Niçin? Çünkü cilt vücudun en dışta yer alan ve de en ince organıdır. Üstelik vücudumuzla potansiyel toksinler arasındaki bariyeri oluşturur. Daha da önemlisi, derimiz (özellikle vajinal bölge civarındaki kısım) son derece geçirgendir. Cildinize temas eden her madde kan dolaşımına geçebilir. Bu nedenle şunu söylemek yanlış olmaz: Yiyemeyeceğiniz hiçbir şeyi vücudunuzla temas ettirmeyin!Ciltle temas eden kimyasallar, yenilmesinden çok daha toksik etkilidir. En azından tükürük ve midedeki enzimler kimyasalları yıkıma uğratarak zararlı etkilerini azaltabilir. Oysa derimizde böyle enzimler yoktur.Biliyoruz ki hijyenik pedler ve tamponlar ağırlıklarının 10 katı kadar sıvıyı absorbe edebilecek özelliklere sahiptir. Yani dioksin gibi kimyasallar, sentetik lifler ve petrokimyasal maddeler içerirler.Hele alışılmış hijyenik pedler, nerdeyse dört tane plastik torbaya eşdeğer kimyasalları (BPA ve BPS) barındırırlar. Tek başına bu bile endişe etmek için yeterli bir sebeptir.Örneğin, BPA ve BPS (plastik vb maddelerde bulunan) embriyo gelişimini bile bozabilir. Tamponlarda bulunan phthalates maddesi genlerde bozulma yapabilir. Veya DEHP maddesi organ yetmezliğine bile sebep olabilir.Sentetik ve plastik temelli bu maddeler hava akımına da mani olarak, genital bölgede ısı artışı ve ıslaklığa neden olarak, enfeksiyonlara ve genital mantar enfeksiyonlarına zemin hazırlar. Eğer parfüm içeriği de varsa olumsuz etkiler daha da fazla görülür.Yapılan araştırmalara göre, hijyenik tampon ve pedlerin potansiyel riskleri şunlardır:* Rahim ağzı kanseri, yumurtalık ve meme kanseri gibi kanserler* Endometriozis* Hormon bozuklukları* Kısırlık* Enfeksiyonlar* Yüksek derecede emici tamponlardan kaçınmak,* Pedleri tüm gece boyunca değiştirmeksizin kullanmamak,* Tampon kullanırken çok dikkatli olarak tahriş etmemek,* Tamponu 3-4 saatte bir yenilemek,* Adet kanama periyodları arasında tampon kullanmamak gerekir.* Kullanacağınız ürünlerin sadece organik koton içermesine dikkat edin. Yüksek derece emici özellik taşıma için gerekli olan rayon ve viscon içermemesine dikkat edin.* Vajinal sağlık için genital bölgeyi temiz ve kuru tutun.* Dar giysilerden ve sentetik materyallerden yapılmış çamaşırlardan uzak durun.* Beslenmenize dikkat edin. Probiyotik tüketimini artırın.* Kabızlık sorununuz varsa mutlaka çözüm arayın.* Vajinal duşlardan kaçının. Çünkü vajina kendi kendini temizleyebilen bir organdır ve ekstra uğraş vermenize gerek yoktur.”