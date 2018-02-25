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Hikayesi ile şaşırtan milli atlet Gülcan Palavan’a ilgi ve destek büyük

Hayvanların bakımını yapıp, ilçede garsonluk ve gazete dağıtıcılığı yaptığı da ortaya çıkan dünya dağ kros üçüncüsü milli sporcu Gülcan Palavan, artık daha mutlu... Gülcan sesini duyurmayu başardı

Hikayesi ile şaşırtan milli atlet Gülcan Palavan’a ilgi ve destek büyük
Ardahan’ın Göle ilçesine bağlı Samandöken köyünde hayvanların bakımını yapıp, ilçede garsonluk ve gazete dağıtıcılığı yaptığı ortaya çıkan milli sporcu Gülcan Palavan’a Türk halkı sahip çıktı. ‘Milli atletin şaşırtan başarı hikayesi’ başlıklı haberinin ardından genç kıza yardım için telefonlara sarılan hayırseverler, Gülcan Palavan’ı sevindirdi.
 

GARSON, ÇOBAN, GAZETE DAĞITICISI, ATLET


İlçeye 13 kilometre uzaklıktaki Samandöken köyünde, 7 çocuklu ailenin 5’inci çocuğu olarak dünyaya gelen milli atlet Gülcan Palavan (18), ilkokul beşinci sınıftayken, okulda düzenlenen koşularda antrenör Halil İbrahim Yılmaz’ın dikkatini çekti ve atletizme yönlendirildi.




Çok sayıda ilde müsabakalara katılan ve bütün yarışlardan dereceyle evine dönen Palavan, son olarak 2015 yılında, Bulgaristan’da düzenlenen ‘Dünya Dağ Kros Yıldızlar Kategorisi’nde üçüncü oldu. Palavan, bu süreçte ailesiyle birlikte yaşamaya devam etti. Liseden geçen yıl mezun olan Gülcan Palavan, sabah erken kalkarak, ailesiyle birlikte ahırdaki hayvanlara yem ve su veriyor, ardından spor kıyafetlerini giyip, 13 kilometrelik yolu koşarak, köyünden Göle ilçe merkezine ulaşıyor. Palavan, ilçe merkezine vardığında ise önce yerel gazetenin dağıtımını yapıyor, daha sonra garsonluk yaptığı restoranın yolunu tutuyor. Milli atlet, bir yandan da çok istediği üniversite sınavlarına hazırlanıyor.



 

DESTEK YAĞIYOR


Genç kızın mücadelesini dile getiren haberin ardından Türkiye’nin dört bir tarafından Gülcan Palavan’ı arayanlar yardım yapmak istediklerini belirtti. Kayseri’de kampta olan Palavan, çok mutlu olduğunu belirterek, “Hayat hikayemin yayınlamasının ardından tanımadığım çok sayıda hayırsever yardım için telefonla aradı. O kadar mutlu oldum ki; şimdi geleceğe daha iyi bakabiliyorum. Bu güç ve kuvvet, çok sevdiğim atletizmde daha başarılı olmama neden olacaktır. Artık üniversiteye de daha iyi hazırlanabileceğim. Herkese teşekkür ederim” diye konuştu.


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