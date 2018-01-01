Hikmet Karaman’dan ‘Aytemiz Alanyaspor’ paylaşımı

Erdinç Şahin

Geçtiğimiz günlerde teknik direktörile yollarını ayıranile anlaştığı iddia edilmişti.resmi sosyal medya hesabı üzerinden gelen, “hayırlı olsun” mesajlarınaşeklinde yanıt verdi. Bu yanıt, tecrübeli çalıştırıcınınile anlaştığı şeklinde yorumlandı.'dadönemi başlıyor. Taraflar kesin anlaşmaya vardı. Karaman, kamp çalışmalarında takımın başında yer alacak.Tarafların yaptığı görüşmede kesin anlaşma sağlandığı, imzaların yılbaşından sonra atılacağı öğrenildi.son olarak Çaykur Rizespor'da görev yapmış ancak geçen sezon takımının ligden düşmesine engel olamamıştı.Aytemizise Bosnalı teknik adam Saffet Susiç ile yollarını ayırdıktan sonra arayışlara başlamıştı.