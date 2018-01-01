Hikmet Karaman’dan ‘Aytemiz Alanyaspor’ paylaşımı

Geçtiğimiz günlerde teknik direktör Safet Susic
ile yollarını ayıran Aytemiz Alanyaspor’un, Hikmet Karaman
ile anlaştığı iddia edilmişti.
Hikmet Karaman
resmi sosyal medya hesabı üzerinden gelen, “Alanyaspor
hayırlı olsun” mesajlarına, “Teşekkürler”
şeklinde yanıt verdi. Bu yanıt, tecrübeli çalıştırıcının Aytemiz Alanyaspor
ile anlaştığı şeklinde yorumlandı.
Aytemiz Alanyaspor
'da Hikmet Karaman
dönemi başlıyor. Taraflar kesin anlaşmaya vardı. Karaman, kamp çalışmalarında takımın başında yer alacak.
Tarafların yaptığı görüşmede kesin anlaşma sağlandığı, imzaların yılbaşından sonra atılacağı öğrenildi.
Karaman
son olarak Çaykur Rizespor'da görev yapmış ancak geçen sezon takımının ligden düşmesine engel olamamıştı.
Aytemiz Alanyaspor
ise Bosnalı teknik adam Saffet Susiç ile yollarını ayırdıktan sonra arayışlara başlamıştı.
Erdinç Şahin