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Hikmet Karaman’dan ‘Aytemiz Alanyaspor’ paylaşımı

Hikmet Karaman, Aytemiz Alanyaspor ile anlaştığı dedikodularını doğruladı.

01 Ocak 2018, Pazartesi 12:48
Hikmet Karaman’dan ‘Aytemiz Alanyaspor’ paylaşımı
Geçtiğimiz günlerde teknik direktör Safet Susic ile yollarını ayıran Aytemiz Alanyaspor’un, Hikmet Karaman ile anlaştığı iddia edilmişti.

Hikmet Karaman resmi sosyal medya hesabı üzerinden gelen, “Alanyaspor hayırlı olsun” mesajlarına, “Teşekkürler” şeklinde yanıt verdi. Bu yanıt, tecrübeli çalıştırıcının Aytemiz Alanyaspor ile anlaştığı şeklinde yorumlandı.



Aytemiz Alanyaspor'da Hikmet Karaman dönemi başlıyor. Taraflar kesin anlaşmaya vardı. Karaman, kamp çalışmalarında takımın başında yer alacak.

Tarafların yaptığı görüşmede kesin anlaşma sağlandığı, imzaların yılbaşından sonra atılacağı öğrenildi.

Karaman son olarak Çaykur Rizespor'da görev yapmış ancak geçen sezon takımının ligden düşmesine engel olamamıştı.

Aytemiz Alanyaspor ise Bosnalı teknik adam Saffet Susiç ile yollarını ayırdıktan sonra arayışlara başlamıştı.
 
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