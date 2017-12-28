Hilal Özdemir'den Hazım Körmükçü'ye uzaklaştırma talebi

''EVLİLİĞİMDE ŞİDDET GÖRDÜM''

''HAKARET DAVASI DA AÇACAĞIM''

''EVİME GİRİP ÇIKARKEN HUZURSUZUM''

Çiğdem Saltık

ile2013 yılında severek evlendiler. Ancak evlilikleri 2015 yılında karşılıklı anlaşarak sona erdi. Çiftin kızları Arda ve oğulları Ayka anneleriyle birlikte kaldı.r'in iddiasına göre,ayrıldıktan sonraki süreçte maddi ve manevi sorumluluklarını yerine getirmedi. Hilal Özdemir de geçen günlerde İstanbul Anadolu Aile Mahkemesi'nde nafaka davası açtı.Hilal Özdemir'in iddiasına göre davayı öğrenen Hazım Körmükçü, eski eşini arayarak tehdit etti.Bu olayın ardından telefonlarını değiştiren Hilal Özdemir, eski eşi Hazım Körmükçü'nün kendisi ve çocukları ile evine yaklaşamaması için uzaklaştırma kararı çıkartılmasını istedi.Hilal Özdemir yaşananları şöyle anlattı:''Hazım'la çok severek evlendik ancak yürütemedik. Ayrılma sebebimiz başka bir kişinin varlığı değildi. Evliliğim boyunca 2-3 kez şiddet de gördüm. Nafaka davasını açmamın sebebi Hazım'ın çocuklarıyla hiçbir şekilde ilgilenmemesi. Ancak bu davada şahit olarak şimdi beraber olduğu kadını göstermiş. Baba ile çocukları arasındaki bir davaya bir kadın nasıl şahitlik eder? Hangi kadın bunu kabul eder?Sonrasında hakaret davası da açacağım. Hazım beni aradığında stüdyoda kayıttaydım. Yanımda Hüner Coşkuner ve klip yönetmenim de vardı. Bana 'Ben senin burnunu mu kırdım?' diye sorunca telefonu kapattım. Sonra bir daha aradı ve aynısını söyledi. 'Burnumu kırmadın ama tekme tokat atıp yerlerde sürükledin' diye cevap verdim. Sonra bana hakaret ve küfür etti.Olayların buraya gelmesini kimse istemez. Ben sadece çocuklarımın üzülmesine üzülürüm. Evime girip çıkarken huzursuzum. Beni rahatsız ettiğine dair kayıtlarım ve kanıtlarım var. Bunları da mahkemeye sunacağım.''(Hürriyet)