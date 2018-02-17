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Hilal ve Leon Beyaz Show'da

Beyaz Show son bölümü ile yine izleyenlere kahkaha dolu anlar yaşattı. Beyazıt Öztürk'ün bu bölümdeki konukları Vatanım Sensin dizisinin Hilal ve Leon'u, Boran Kuzum ve Miray Daner, şarkıcı Ferhat Göçer ve sunucu Evrim Akın'dı.
 

Hilal ve Leon Beyaz Show'da
Cuma gecelerinin vazgeçilmez programı Beyaz Show, son bölümü ile yine ekrana kilitledi. Beyazıt Öztürk'ün bu hafta dabirbirinden renkli konukları vardı.

Vatanım Sensin'in genç oyuncuları Boran Kuzum ve Miray Daner sürprizi, Hilal & Leon hayranlarını sevindirdi.

Programın diğer konukları ise şarkıcı Ferhat Göçer, sunucu Evrim Akın'dı.


MİRAY DANER KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?


Oyunculuk kariyeri ve sergilediği performans ile son zamanların en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Miray Daner, 1999'da İstanbul'da doğdu.

Küçük yaşlarda dizilerde rol almaya başlayan Miray Daner, 2009'da Bez Bebek dizisinde rol aldı. Daha sonra Papatyam dizisinde Gonca karakterini canlandırdı. 2015'te Medcezir dizisinde canlandırdığı Beren karakteri ile tanındı. 

Şu an Vatanım Sensin'de rol alan Miray Daner'in dizideki babası Halit Ergenç'le yolları da yıllar evvel kesilmiş. Baba-kız rolünde gördüğümüz ikili yıllar evvel Dersimiz Atatürk filminde beraber rol almış.

Vatanım Sensin'in Hilal'i Miray Daner dizideki performansıyla çok beğeniliyor. Miray Daner geçen aylarda Zorlu Center'da gerçekleşen Altın Kelebek'te 'Yıldızı Parlayan' ödülünü almıştı.

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