Hilal ve Leon Beyaz Show'da



MİRAY DANER KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

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Cuma gecelerinin vazgeçilmez programı, son bölümü ile yine ekrana kilitledi.'ün bu hafta dabirbirinden renkli konukları vardı.'in genç oyuncularıvesürprizi,hayranlarını sevindirdi.Programın diğer konukları ise şarkıcı, sunucu'dı.Oyunculuk kariyeri ve sergilediği performans ile son zamanların en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Miray Daner, 1999'da İstanbul'da doğdu.Küçük yaşlarda dizilerde rol almaya başlayan Miray Daner, 2009'da Bez Bebek dizisinde rol aldı. Daha sonra Papatyam dizisinde Gonca karakterini canlandırdı. 2015'te Medcezir dizisinde canlandırdığı Beren karakteri ile tanındı.Şu an Vatanım Sensin'de rol alan Miray Daner'in dizideki babası Halit Ergenç'le yolları da yıllar evvel kesilmiş. Baba-kız rolünde gördüğümüz ikili yıllar evvel Dersimiz Atatürk filminde beraber rol almış.Vatanım Sensin'in Hilal'i Miray Daner dizideki performansıyla çok beğeniliyor. Miray Daner geçen aylarda Zorlu Center'da gerçekleşen Altın Kelebek'te 'Yıldızı Parlayan' ödülünü almıştı.