Hıncal Uluç: Galatasaray’ı kurtarmak için son 24 saat

AMAÇ DURSUN ÖZBEK’İ BAŞKAN YAPMAKTI

KULÜBÜ DENETLETTİ AMA SONUÇLARI AÇIKLAMADI

DURSUN ÖZBEK BİR TEZGAH HAZIRLADI

KONGREDEN BİR UMUDUM YOK

GALATASARAY’I KURTARMAK İÇİN SON 24 SAAT

Erdinç Şahin

’da yaklaşmakta olan başkanlık seçimi ile ilgiliönemli bir yazı geldi.yeniden başkan seçilmemesi gerektiğini yazdı ve camianın önemli isimlerinden’a seslendi. İşte Hıncal Uluç’un ses getirecek yazısı…En saygın Galatasaraylılardan biriydi, Duygun Hoca.. Sonra şeytana, ya da derin Galatasaray’a uydu. Onların oyununa geldi. Eline sıkıştırılan hazır liste ile seçime girdi. O listede, kimsenin tanımadığı Dursun Özbek nam zat, İkinci Başkan olarak yazılıydı. Yarsuvat, tüzükte yazılı olağan kongreye kadar 7 ay kaldı. Sonra koltuğu o Dursun’a bırakıp gitti. Tezgâh Derin Galatasaray tarafından kurulmuştu. Amaç Dursun’u Başkan yapmaktı.Galatasaray’ın başına kimsenin bilmediği biri damdan düşemeyeceği için Duygun Hoca kullanıldı ve Dursun kulübün başına çöreklendi. Ondan sonra da çöküş başladı. Galatasaray ekonomik olarak battı. Sportif olarak battı. Dursun durmadan yalanlar söyledi.. Riva’yı, Florya’yı sattı. Kendisi inşaatçı ve otelciyken, Mecidiyeköy’deki Galatasaray Oteli inşaatını bitirmeyi, açmayı ve işletmeyi daha beceremedi. “Banka faizlerinden kurtulmak için borçları azaltmamız lazım” deyip Florya’yı satmıştı. Banka borçları daha da arttı. “Son 14 yılın hesaplarını bağımsız bir yabancı kuruma denetleteceğim” dedi. Denetletti de.. Ama açıklamadı. Kasasında kilitledi. Kendi açığı da mı çıktı, yoksa şantaj malzemesi olarak mı sakladı bilinmez.. Bu konuda hep sustu.Futbolda akıllara seza paralarla transferler yapıp kulübü batırırken, futbol dışı şubelere paraları kesti. Basketbol ve Voleybolu bu ülkeye Galatasaray getirmişti. İki branşın da “Yenilmez Armada”sı, kadın erkek, tüm kategorilerde çöktü. Atletizm, yüzme, kürek, yelken, Galatasaray’ın efsane şubeleriydi, unutuldu. Sporun her alanında Galatasaray, ezeli rakip Fenerbahçe’nin şamar oğlanı oldu. Dursun’dan sonra, sarı-kırmızı ve sarı-lacivert formaların karşı karşıya geldiği, kadın erkek her yaş gurubu, her kategori maçını Fenerbahçe kazanır oldu. Utanmazsa kongrede açıklasın net rakamları.. Ekonomik, sportif bu utanca rağmen, Dursun 3.5 yıl daha kulübün başında kalmak için bir tezgâh daha hazırladı. Baskın seçim.. Ardından can havliyle yapılmış Fatih Terim hamlesi...13 Ocak’taki kongreye böyle gidiyor. Kazanırsa, 3.5 yıl daha çöreklenecek ve Galatasaray iflas edecek. Belki de kayyuma teslim edilecek. Bu kadar çapsız, bu kadar yeteneksiz, bu kadar beceriksiz bir adam seçim kazanır mı?. Benim Kongre’den fazla umudum yok. Bir de bu baskın seçim.. Bakın.. Yarın son gün.. Yarın İrfan nam zata, yani emir kulu Divan’ın emir kulu başkanına, listeler teslim edilecek. Dursun hazır.. Karşısına kim çıkacak, o bile belli değil, gazetelere baktım da.. Bir haftada liste yapılabilir mi?. Baskın o işte..Bu yüzden Dursun’dan kurtulmanın tek yolu artık Duygun Hoca’dan geçiyor. Yaptığını temizleme işi ona düşüyor. Galatasaray’da kalan tek muhalif, Dursun’un ihraç talebiyle Onur Kurulu’na sevk ettiği Fatih Altaylı. Altaylı’nın etrafında önemli, saygın isimler var. Duygun Hoca, Altaylı ve arkadaşlarıyla bugün işi bitirmeli, liste hazırlanmalı ki, yarın İrfan’a teslim edilsin. İrfan’ın gene itiraz etme ve listeyi geri çevirme ihtimali de var, onu da bilsinler.. Bu yüzden çok dikkatli olsun, hukuki açık vermesinler. Galatasaray’ı Dursun’dan kurtarmak, Galatasaray’ı kurtarmak için son 24 saat!. Kim “Gerçek” Galatasaraylı “Bugün” göreceğiz!. Her şey bugün.. Yarın çok geç olacak çünkü..