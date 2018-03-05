Hindistan'da akıl almaz olay! Kardeşi böbreklerine sıkıştı

Hindistan'da yaşayan bir aile 7 aylık kızlarının karnı sürekli büyüyünce doktora gitti. Gerçeği hastanede öğrenen aile şaşkına döndü, bebeğin ikiz kardeşi böbreklerinin arasına sıkışmıştı.

Hindistan'da akıl almaz olay! Kardeşi böbreklerine sıkıştı
Hindistan'da Manisha ve Motisingh Rathava çifti, yedi aylık kızları Prinsa'nın karnının sürekli büyüdüğünü görünce kızlarını hastaneye götürdü. Küçük kızın çekilen röntgenlerinde, iki böbrek arasında ikizinin büyümemiş hali olduğu tespit edildi.


CENİN GELİŞİMİNİ TAMAMLAYAMAMIŞ


Ameliyatı yapan çocuk doktoru Rakesh Joshi, kızın anne ve babasının kızlarının karnının büyüdüğünü fark ettiklerini görünce kızlarının hastaneye getirdiklerini, yapılan tetkikler sonucunda gelişimini tamamlamamış ceninin kızın karnında bulunduğunu ve ceninin başarılı bir ameliyat ile çıkarıldığını söyledi. Doktor ameliyattan hemen sonra kızın sağlına kavuştuğunu ve taburcu edildiğini, bu durumunun ise çok nadir görüldüğünü söyledi.

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