Hindistan'da doktorlar 'en büyük' beyin tümörünü çıkardı

Hindistan'da doktorlar, dünyanın en büyük beyin tümörü olabilecek bir tümörü 31 yaşındaki bir hastanın kafatasından çıkarmayı başardı

Hindistan'da doktorlar 'en büyük' beyin tümörünü çıkardı
1,8 kiloluk tümörün Bombay kentindeki Nair Hastanesi'nde 14 Şubat günü 7 saat süren bir operasyonla çıkarıldığı açıklandı.

Operasyonda alınan tümörün boyutu, hastanın kafasından daha büyüktü. Fakat doktorların operasyonun başarılı geçip geçmediği anlaşılmadan önce açıklama yapmak istememesi nedeniyle operasyon yeni duyuruldu.

BBC'ye konuşan hastanenin beyin cerrahisi uzmanı Dr. Trimurti Nadkarni "Artık hayati tehlikesi yok, zamanla iyileşecek" dedi.

Doktorlar, Pal'ın tümör nedeniyle görme yetisini yitirdiğini fakat ameliyatın ardından tekrar görmesini umduklarını açıkladı.

Bir Hint gazetesine konuşan Pal'ın eşi ise Nair Hastanesi'nden önce üç ayrı hastanede doktorların kendilerine tümörün alınmasının imkansız olduğunu söylediğini aktardı.

Bu tür operasyonların kritik olduğunu anlatan Dr. Nadkarni, Pal'ın ameliyat sırasında ve sonrasında 11 ünite kana ihtiyaç duyduklarını belirtti.

Hindistan'ın kuzeyindeki Uttar Pradeş kentinde esnaflık yapan Santlal Pal, üç yıldır bu tümörle yaşıyordu.

 


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