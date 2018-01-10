Hindistan’da dondurucu soğuklar 187 can aldı

TREN SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Mehmet Nuri Turan

Sadece Uttar Pradesh eyaletinde şimdiye kadar kış sezonunda 143 ölüm meydana geldi ve son 24 saat içinde 40 kişi ölü bulundu.Eyaletteki ölümlerin çoğunluğu Kanpur, Fatehpur, Kannauj, Pilibhit, Moradabad, Sambhal, Amroha, Rampur, Hamirpur, Azamgarh, Ghazipur ve Ballia bölgelerinde gerçekleşti.Öte yandan Hindistan Meteoroloji İdaresine göre, Cammu ve Keşmir, Himachal Pradesh, Punjab, Haryana ve Karadağ'daki soğuk hava şartlarının sürmesinin beklendiğini bildirerek, soğuk hava dalgasının başkent Yeni Delhi'de yaşayan 44 kişinin ölümüne neden olduğu açıklandı.Kuzey Hindistan'ın tamamı son birkaç gündür yoğun soğuk hava şartlarından dolayı zor günler yaşıyor. Ülkede ulaşım da olumsuz etkilendi ve birçok eyalette tren seferleri iptal edildi. Kuzey Hindistan'da birçok uçuş da ertelendi. Bazı eyaletlerde soğuk hava yüzünden eğitime de ara verildi.DHA